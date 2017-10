Stand: 13.10.2017 09:39 Uhr

Niedersachsen hat die Wahl - und dann?

Welche Partei gewinnt die meisten Mandate bei der vorgezogenen Landtagswahl am kommenden Sonntag? Welche Koalitionen könnten aufgrund des Wahlergebnisses zustande kommen? Und wer wird künftig die Regierung führen - Amtsinhaber Stephan Weil (SPD) oder Herausforderer Bernd Althusmann (CDU)? 6,1 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Und nach den letzten Umfragen könnte es ein spannender, langer Wahlabend werden. Der NDR berichtet ab 18 Uhr im Fernsehen, im Hörfunk und auf NDR.de.

Wer mit wem? Gedankenspiele zur Landtagswahl Hallo Niedersachsen - 25.09.2017 19:30 Uhr Rot-Grün, Schwarz-Gelb, ein "Jamaika"-Bündnis, Rot-Rot-Grün? Wer regiert Niedersachsen in der Zukunft? Eine Antwort vor der Wahl ist nicht möglich, sagen die Parteien und die Bürger.







Weil: "Das Rennen ist offen"

Drei Monate früher als ursprünglich geplant werden die Niedersachsen zu den Wahlurnen gerufen - und der letzte NiedersachsenTREND im Auftrag des NDR lässt den Ausgang der Wahl als überaus knapp erscheinen: Demnach erhielten SPD und CDU beide 34 Prozent, die Grünen kämen auf 8,5 Prozent, die FDP auf 8, die AfD ebenfalls, und Die Linke erhielte 4,5 Prozent der Stimmen. Bei einer Direktwahl des Ministerpräsidenten bekäme Amtsinhaber Weil 48 Prozent, CDU-Konkurrent Bernd Althusmann nur 25 Prozent. "Das Rennen in Niedersachsen ist absolut offen", schrieb Weil auf seiner Website. Und CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann kommentierte das zu erwartende Kopf-an-Kopfrennen seiner Partei mit der SPD im ARD-"Morgenmagazin": Es sei "allen Beteiligten" klar, dass es wie in anderen Bundesländern auch am Ende knapp werde.

Umfrage: Kopf-an-Kopf-Rennen von CDU und SPD

Viele Optionen, aber wenig Bereitschaft zur Koalitionsbildung

Die Ausgangslage: Wahlergebnis 2013 Derzeit sind vier Parteien im Parlament: Die stärkste Kraft ist seit 2003 die CDU, die bei der letzten Wahl 36,0 Prozent erhielt. Die SPD fuhr damals 32,6 Prozent ein. Die Grünen erhielten 13,7 Prozent, die FDP 9,9 Prozent. Die Linke schaffte die 5-Prozent-Hürde nicht und verpasste den Wiedereinzug ins Parlament.

Das stimmt - denn nach den aktuellen Zahlen reicht es weder für eine Fortführung von Rot-Grün noch für eine CDU/FDP-Koalition. Drei Optionen bleiben beim derzeitigen Stand der Umfragen: Eine große Koalition aus SPD und CDU; Jamaika mit CDU, FDP und Grünen oder eine Ampelkoalition mit SPD, FDP und Grünen. Aber ist das, was rechnerisch möglich scheint, auch politisch machbar? Für CDU-Chef Althusmann etwa ist eine große Koalition eine Option, SPD-Chef Weil bezeichnet sie als "extrem unwahrscheinlich". Offen sei er dennoch für vieles: Er leide nicht unter "Ausschließeritis", sagte er. Einer Jamaika-Koalition stehen CDU und FDP ablehnend gegenüber, das Klima zwischen Grünen und CDU ist durch den Wechsel der Abgeordneten Elke Twesten vergiftet. Mit einer Ampel-Koalition könnte die SPD sich an der Macht halten, diese Konstellation hat die FDP aber bisher klar abgelehnt. Der Beziehungsstatus ist eindeutig kompliziert.

