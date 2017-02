Stand: 24.02.2017 14:59 Uhr

Wer ist der Terrorverdächtige von Northeim?

Nachdem die Polizei in Northeim einen Terrorverdächtigen festgenommen hat, steht die Frage im Raum: Wer ist der 26-Jährige, der nach eigenen Angaben einen Anschlag auf Polizisten oder Soldaten geplant hatte? Bei dem Mann hatten die Beamten unter anderem chemische Stoffe, aus denen eine Bombe gebaut werden könnte, sowie Bauteile für einen Fernzünder gefunden. Sie rechnen ihn der radikalen Salafistenszene zu. NDR.de hat sich auf Netzrecherche begeben.

"Wacht auf" mit "Gefällt mir" markiert

Aus Videomaterial liegt NDR.de der volle Name des Verdächtigen vor. Er deckt sich mit den Informationen der "Bild"-Zeitung. Bei Facebook findet sich ein passendes Profil. Drei Tage zuvor war dort ein Vogel, gezeichnet in braun und beige, als Profilbild verwendet worden. Unter dem Tier steht ein Schriftzug: "Bitte nicht schubsen! Ich habe eine Bombe im Rucksack." Außerdem ist die Seite "Wacht auf" mit "Gefällt mir" markiert. Bei "Wacht auf" handelt es sich nach Informationen der "Frankfurter Rundschau" um eine Salafistengruppe, die aus dem Raum Offenbach stammt und Verbindungen zur Koranverteilaktion "Lies!" haben soll. Auf ihrem Youtube-Kanal postete die Gruppe vor wenigen Monaten einen Film unter dem Titel "Die Geprüften", der sich mit der Razzia beim Deutschen Islam-Kreis (DIK) in Hildesheim beschäftigt. Bemerkenswert auch, welche andere Seite den Besuchern von "Wacht auf" auf Facebook als interessant vorgeschlagen wird: die des radikalen Predigers Abu Walaa.

"Nachvollziehen, in welchen Kreisen er verkehrt hat"

Der Frage, ob und wie der Verdächtige in der Salafistenszene vernetzt war, geht die Generalstaatsanwaltschaft Celle "mit Hochdruck" nach, sagt der Sprecher der Behörde, Oberstaatsanwalt Bernd Kolkmeier. Neben einer möglichen Verbindung nach Hildesheim prüft die Behörde auch Kontakte nach Göttingen. Dort waren bei einer Razzia vor zwei Wochen zwei Terrorverdächtige aus Nigeria und Algerien festgenommen worden. "Wir müssen nachvollziehen, in welchen Kreisen er verkehrt hat", sagt Kolkmeier. Dazu würden die Internet- und Handynutzung des Verdächtigen sowie seine Aktivitäten in sozialen Netzwerken geprüft, so Kolkmeier.

War er vorher in der rechten Szene?

Eine Abfrage des Namens in einer Internetsuchmaschine führt zu einem Eintrag auf einem rechtsextremen Blog. Informationen der "Bild"-Zeitung nach soll L. in der Vergangenheit in der rechten Szene aktiv gewesen sein. Das wollte Oberstaatsanwalt Kolkmeier nicht bestätigen. Allerdings sei der Mann mehrfach vorbestraft. Welche Rolle dabei der Vorwurf der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen (laut "Bild"-Zeitung) spielt, ließ Kolkmeier offen. Allerdings könne dies sowohl auf die linke als auch die rechte Szene zutreffen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll der Mann in Northeim ein nach außen unauffälliges Leben geführt haben. Der Arbeitslose lebte in einer Ein-Zimmer-Wohnung in der Innenstadt. Er stamme L. aus Berlin, lebe seit 2014 in Northeim und sei bereits über längere Zeit beobachtet worden.

