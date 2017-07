Stand: 18.07.2017 16:53 Uhr

Wenn Feuerwehrleute zu Brandstiftern werden

Erneut ist ein Brandbekämpfer zum Brandstifter geworden: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt gegen einen Bad Harzburger, der gestanden hat, mehrere Feuer gelegt zu haben. Konkret geht es um den Brand einiger Müllcontainer, eines Buswartehäuschens und eines leer stehenden Hauses in Bad Harzburg. Bei dem Versuch, am vergangenen Donnerstag ein Auto anzuzünden, wurde der 19-Jährige von der Polizei auf frischer Tat ertappt. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den jungen Mann. Das besondere an dem Fall: Der Tatverdächtige gehört selbst der Feuerwehr an. Immer wieder kommt es vor, dass Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren zu Brandstiftern werden. In Niedersachsen hatten zuletzt im Oktober vergangenen Jahres zwei Feuerwehrleute gestanden, Brände gelegt zu haben. Feuerwehrleute als Feuerteufel - ein unterschätztes Problem? Und wie umgehen damit?

"Man kann niemandem in den Kopf gucken"

Rein zahlenmäßig legen nach Erhebungen des Brandsachverständigen Frank Stolt Feuerwehrleute weit weniger Brände als der Rest der Bevölkerung. Dennoch ist die Öffentlichkeit umso fassungsloser, wenn bekannt wird, dass ein Brandstifter aus den Reihen der Feuerwehr kommt. Verhindern lässt sich so etwas kaum. "Bei der Aufnahme neuer Feuerwehrmitglieder sollten schon solche Bewerber erkannt werden, bei denen ein erhöhtes Risiko besteht, dass sie sich als Brandstifter betätigen könnten", empfiehlt Feuerwehrexperte Stolt in einem Fachartikel. Doch das ist schwierig, denn, wie Bad Harzburgs Kreisbrandmeister Uwe Fricke in einem Interview mit der "Goslarschen Zeitung" sagt: "Man kann niemandem in den Kopf gucken."

Der Alltag ist meist wenig heldenhaft

Doch helfen dürften da einige statistische Erkenntnisse: So sind die Täter aus den Reihen der Feuerwehren meist höchstens 30 Jahre alt und männlich. Sie täten sich "durch besonderes Engagement beim Löschvorgang, verbunden mit ihrem Geltungsstreben" hervor, so Stolt. Denn die Jungen fühlten sich meist unterfordert und frustriert. Die alten und erfahrenen Feuerwehrleute schwärmen von alten Zeiten - doch die Realität sieht eben oft anders aus. "Er ist bestimmt von vielen Aufgaben, von denen manche auf den ersten Blick wenig spektakulär erscheinen", sagt Kreisbrandmeister Fricke und nennt Beispiele: das Abstreuen einer Ölspur, das Öffnen einer Tür, ein Fehlalarm.

Die Zeichen erkennen

Woran lässt sich erkennen, ob ein Feuerwehrmann zum Brandstifter werden kann - oder sogar schon Feuer gelegt hat? Anhaltspunkte sind laut Stolt: eine noch junge Mitgliedschaft in der Feuerwehr, Minderwertigkeitsgefühle, die rasche Anwesenheit bei verdächtigen Bränden, übertriebene Schilderungen der eigenen Leistungen bei der Brandbekämpfung, Meldung des Brandes, Vorstrafen wegen Missbrauchs von Notrufen oder Brandstiftung. Da sind dann wiederum die erfahrenen Mitglieder gefragt. Stolt empfiehlt die Sensibilisierung von Führungskräften durch Aus- und Fortbildungen. Und was sagt der Kreisbrandmeister dazu? Man müsse den jungen Kameraden von Anfang an klar machen, woraus der Feuerwehralltag besteht. Und das seien eben nicht nur die spektakulären Einsätze auf Leben und Tod.

