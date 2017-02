Stand: 03.02.2017 09:37 Uhr

Wasserrohrbruch: Züge in Braunschweig fallen aus

Das Wochenende steht bereits kurz bevor: Nun benötigen Fernreisende und Pendler rund um Braunschweig und Hildesheim noch einmal starke Nerven. Denn es kommt rund um die beiden Städte derzeit zu starken Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Der Grund: Ein Wasserrohr ist in Braunschweig gebrochen. Das Wasser habe die Gleise unterspült und schwer beschädigt, teilte die Deutsche Bahn mit. Spezialisten reparieren in Fallersleben an der Bahnstrecke nach Helmstedt derzeit das Gleisbett.

Kein Halt für ICE-Züge in Braunschweig

Derzeit halten keine ICE- und IC-Züge in Braunschweig sowie auch in Hildesheim, das ebenso auf der Strecke liegt. Bahnfahrer müssen mit Regionalzügen oder Bussen nach Hannover oder Wolfsburg fahren und dort auf Züge umsteigen. Auch die Regionalzüge zwischen Helmstedt und Braunschweig fallen aus. Dort werden Ersatz-Busse eingesetzt. Die Rohrbruch-Schäden waren am Mittwochabend entdeckt worden.

Reparaturarbeiten auch am Sonnabend

Die Reparaturarbeiten sind laut Bahn sehr aufwendig: Auf der Bahnstrecke nach Helmstedt müssen die Schienen angehoben und das Gleisbett neu mit Schotter aufgefüllt und verdichtet werden. Auf zehn Metern Länge schweben die Schienen frei in der Luft, darunter klafft ein drei mal vier Meter großes Loch. Die Bahn rechnet momentan damit, dass ein Teil der Arbeiten gegen 15 Uhr beendet sein wird. Der Rest werde voraussichtlich am Sonnabend folgen. Die Auswirkungen auf Fahrplan dürften demnach auch dann noch spürbar sein.

