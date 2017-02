Stand: 24.02.2017 18:32 Uhr

VW-Führungsspitze verdient künftig weniger

Der VW-Aufsichtsrat hat auf die massive öffentliche Kritik an den Managergehältern reagiert und am Freitag in Wolfsburg eine Reform des Vergütungssytems beschlossen. Demnach gilt künftig für den Vorstandsvorsitzenden eine Gehaltsgrenze von 10 Millionen Euro im Jahr, die Vorstandsmitglieder dürfen maximal 5,5 Millionen Euro verdienen. Das neue System sieht auch vor, dass die Kriterien für Bonuszahlungen verschärft werden. Dafür soll aber das Fixgehalt angehoben werden. Die detaillierten Ergebnisse der Sitzung des Aufsichtsrats stellt VW bei einer Pressekonferenz vor. NDR.de überträgt die Konferenz im Livestream.

Die jetzt neu festgeschriebenen Maximaleinkommen könnten aber nur bei einer "herausragenden Unternehmensentwicklung" erreicht werden, hieß es. Das neue System gilt ab dem Geschäftsjahr 2017. VW-Vorstandschef Matthias Müller sagte laut Mitteilung, der Vorstand stehe voll und ganz zur "Modernisierung" des Vergütungssystems und habe einer Modifikation der laufenden Verträge zugestimmt.

Hohe Managergehälter sorgen für Kritik

Das Thema Geld hatte in der jüngsten Zeit bei Volkswagen Hochkonjunktur: Erst gab es einen Streit um die Rente von Ex-Chef Martin Winterkorn. Auch sein Einkommen, das 2011 rund 17,5 Millionen Euro betrug, stand in der Kritik. Dann folgte die Debatte um die Millionen-Zahlung an das ausgeschiedene Vorstandsmitglied Christine Hohmann-Dennhardt. Die 66-Jährige bekam nach nur 13 Monaten im Amt eine Abfindung von rund 12 Millionen Euro. Und am Dienstag verkündete das Unternehmen aus Wolfsburg, dass die 120.000 Mitarbeiter im Haustarif trotz der Milliarden-Kosten für den Dieselskandal eine Erfolgsbeteiligung von voraussichtlich etwa 2.900 Euro bekommen sollen.

Politische Debatte über Managergehälter

Die hohen Managergehälter hatten auch in der Politik zu Diskussionen geführt. Es sei eine Frage der Gerechtigkeit, dass die Politik gegen ausufernde Gehälter und Pensionen von Top-Managern vorgehe, sagte etwa Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD). Die SPD will den Spielraum der Unternehmen künftig einengen und den Steuerbonus bei hohen Managergehältern per Gesetz begrenzen. Aktionärsvertreter hatten sich für eine Obergrenze von zehn Millionen Euro im Jahr bei den Managergehältern ausgesprochen.

Eckpunkte der Bilanz 2016 erwartet

Der Autohersteller hatte bereits im Jahr 2016 angekündigt, sein Vergütungssystem für Führungskräfte ändern zu wollen. Die Initiative dafür sollen das Land Niedersachsen und der Betriebsrat ergriffen haben. Das Land ist VW-Großaktionär und mit zwei Mitgliedern im Aufsichtsrat vertreten. Außerdem wird erwartet, dass das Unternehmen nach dem Treffen des Kontrollgremiums erste Eckpunkte seiner Bilanz für 2016 vorlegt. Im Jahr 2015 hatte Volkswagen angesichts der Milliardenkosten für den Diesel-Skandal den größten Verlust der Konzerngeschichte verzeichnet.

Piëch und Porsche wollen Diess stützen

Unterdessen wurde bekannt, dass die Großaktionärsfamilien Piëch und Porsche den umstrittenen VW-Markenchef Herbert Diess stützen wollen. Das hat die Deutsche Presse-Agentur aus dem Konzernumfeld erfahren. Zuletzt hatte es Streitigkeiten zwischen Diess und und dem Betriebsrat gegeben. Betriebsratschef Osterloh hatte ihm bei der Umsetzung des Reformprogramms "Zukunftspakt" Wortbruch vorgeworfen.

