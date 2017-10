Stand: 24.10.2017 14:39 Uhr

"Reichsbürgerinnen": Bewährung und Freispruch

Im Prozess gegen zwei mutmaßliche Anhängerinnen der "Reichsbürger"-Bewegung hat das Amtsgericht Herzberg (Landkreis Göttingen) eine der beiden Frauen zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Die 30 Jahre alte Frau sei der gefährlichen Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte schuldig, erklärte die Richterin am Dienstag. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie einen Polizeibeamten mit säurehaltigem Sanitärreiniger angriff und ihm dabei erhebliche Augenverletzungen zugefügte. Die mitangeklagte 68-jährige Mutter wurde freigesprochen, weil sich die Vorwürfe der Körperverletzung und des Widerstands nicht beweisen ließen.

Videos 03:32 Säure-Anschlag: Prozess gegen "Reichsbürgerinnen" Hallo Niedersachsen In Herzberg stehen zwei "Reichsbürgerinnen" vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, ein Säure-Attentat auf einen Polizisten verübt zu haben. Eine der beiden will offenbar kooperieren. Video (03:32 min)

Urteil ähnlich der Plädoyers

Bei der Attacke im Juni 2015 wurden auch ein zweiter Beamter und ein Landkreismitarbeiter leichter verletzt. Das Gericht folgt mit seinem Urteil fast den Forderungen der Staatsanwaltschaft: Sie hatte zuvor 22 Monate Haft auf Bewährung für die Tochter und ebenfalls einen Freispruch für die Mutter gefordert. Nach Ansicht der Justiz gehören Mutter und Tochter zu den "Reichsbürgern", die die Bundesrepublik Deutschland und ihre Institutionen nicht anerkennen und bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet werden.

Angeklagte verweigerten Schornsteinfeger Zutritt

Beim Prozessauftakt vor einer Woche hatten beide Frauen zunächst das Verfahren mit Zwischenrufen und Getuschel gestört, die 68-jährige Mutter verweigerte jegliche Kooperation. Das Opfer, ein inzwischen pensionierter Polizist, hatte am ersten Verhandlungstag den Vorfall und die Folgen geschildert. Der Polizist hatte einem Schornsteinfeger Amtshilfe geleistet, weil die Frauen die vorgeschriebene Feuerstättenschau in ihrem Haus in Barbis verweigert hatten. Daraufhin wurde er von der 30-Jährigen mit Sanitärreiniger bespritzt.

Angeklagte ließen ersten Prozesstermin platzen

Für Aufsehen hatten die Mutter und ihre Tochter beim ersten Prozesstermin im Mai gesorgt, als sie diesen durch unentschuldigtes Fehlen platzen ließen. Im Vorfeld des zweiten Anlaufs vor einer Woche hatte die Polizei die beiden Angeklagten einen Tag vor Prozessbeginn über Nacht in Gewahrsam genommen. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat für die zwei "Reichsbürgerinnen" aus dem Harz harte Strafen gefordert. Erst am Montag hatte das Landgericht Nürnberg-Fürth einen "Reichsbürger" wegen Mordes an einem Polizisten zu lebenslanger Haft verurteilt. Der 50-Jährige hatte im Oktober 2016 im mittelfränkischen Georgensgmünd bei einer Razzia in seinem Haus auf Polizisten geschossen und dabei einen Beamten getötet.

Weitere Informationen mit Video GdP fordert hohe Strafen für "Reichsbürgerinnen" Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat für zwei "Reichsbürgerinnen" aus dem Harz harte Strafen gefordert. Die Frauen stehen vor Gericht, weil sie einen Polizisten verletzt haben sollen. (20.10.2017) mehr mit Video "Reichsbürgerinnen" provozieren auch vor Gericht Zwei wegen einer Säureattacke angeklagte mutmaßliche "Reichsbürgerinnen" haben das Gericht gestört und provoziert. Die jüngere der beiden Angeklagten will nun aber offenbar kooperieren. (17.10.2017) mehr mit Video "Reichsbürgerinnen" kommen nicht zu Prozess Der Prozessauftakt gegen zwei mutmaßliche "Reichsbürgerinnen" in Herzberg am Harz ist geplatzt. Die beiden Angeklagten sind am Mittwoch nicht vor Gericht erschienen. (03.05.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.10.2017 | 06:30 Uhr