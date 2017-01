Neue "Tatsachen” zur VW-Abgasaffäre

Stand: 12.01.2017 16:34 Uhr

Das US-Justizministerium und die Volkswagen AG haben sich am Mittwoch auf einen Vergleich in der Abgasaffäre geeinigt. Der Konzern muss 4,3 Milliarden US-Dollar Strafe zahlen. Ausgesprochen interessant an dieser Einigung ist der Anhang: ein Dokument mit dem Titel "Tatsachenfeststellung". Auf 30 Seiten wird hier der mutmaßliche Ablauf des Betrugs geschildert - zumindest in den Punkten, in denen sich VW und das US-Justizministerium einig sind. Das Papier enthält einige Details, die bislang nicht öffentlich waren: Wer wann den Betrug veranlasst haben soll, wer ihn abgesegnet und wer ihn jahrelang vor den US-Behörden verschwiegen haben soll. Außerdem wird dargelegt, wie auch die VW-Tochter Audi betrogen hat - und wie im Volkswagen-Konzern nach Auffliegen des Betrugs belastende Dokumente vernichtet wurden.

Der Betrug begann demnach im Jahr 2006. Mehrere VW-Manager sollten damals einen neuen Zwei-Liter-Dieselmotor entwickeln. VW wollte damit - ab dem Jahr 2007 - den US-Markt erobern. "US07" wurde das Projekt demenentsprechend intern genannt. Die Manager hatten jedoch ein großes Problem: Die Motoren drohten, an den neuen, strengen amerikanischen Abgastests zu scheitern. Deshalb hätten Mitarbeiter eine illegale Abschalteinrichtung entwickelt und eingebaut, die bei Prüfungen niedrige Abgaswerte vorgaukelte, heißt es in der Tatsachenfeststellung. Ein klarer Betrug.

Bedenken gegen Einsatz der Betrugssoftware

Praktisch für die Motorenentwickler: Eine mögliche Software zur Manipulation der Abgaswerte gab es bereits. Sie kam laut dem Dokument von Audi und war dort unter der Bezeichnung "Akustikfunktion" bekannt. VW-intern soll es jedoch zunächst große Bedenken gegeben haben: So habe am 17. Mai 2006 ein Ingenieur vor der Verwendung dieser Software gewarnt. Sie sei nur dazu da, bei Abgastests zu manipulieren und dürfe auf keinen Fall so eingesetzt werden. Dennoch hätten die zuständigen Manager die Nutzung der Software im Laufe des Jahres 2006 gestattet. Auf einer Sitzung im November sollen die Ingenieure aufgefordert worden sein, weiter zu machen. Sinngemäß hieß es demnach: "Lasst euch dabei aber nicht erwischen!"

Trotz heftigem Streit grünes Licht für Betrug

Der geplante Betrug führte offenbar in den nächsten Monaten zu einem heftigem Streit im Team der Entwickler: Manche hatten große Skrupel, andere weniger oder gar keine - alle sollen sich jedoch von der Konzernspitze unter Druck gefühlt haben: Das Prestigeprojekt dürfe nicht scheitern. Bei einer Sitzung im Oktober 2007 sollen sich ein Ingenieur und der führende Abgasspezialist angebrüllt haben, fast hätten sie sich geprügelt. Doch am Ende habe der Chef der Motorenentwicklung entschieden, das Projekt weiterzuführen, heißt es in der "Tatsachenfeststellung" - und damit auch den Einsatz der illegalen Softwarefunktion: grünes Licht für den Betrug.

"Clean Diesel"- mit diesem Etikettenschwindel machte Volkswagen fortan Werbung für die vermeintlich sauberen Motoren. Ab 2008 fuhren die neuen Diesel-VW auf amerikanischen Straßen, ab 2011 gab es sogar eine zweite Generation von Betrugsmotoren.

Motoren gehen kaputt

Dass etwas mit den Autos nicht stimmte, fiel erst 2012 auf. Damals mussten immer mehr amerikanische VW-Besitzer wegen Problemen mit dem Rußfilter in die Werkstatt. Die Betrugssoftware erkannte offenbar nicht zuverlässig genug, wann die Autos auf dem Prüfstand und nicht auf der Straße unterwegs waren. Sie schalteten zu häufig in den sauberen Prüfmodus, bei dem weniger Abgase ausgestoßen wurden. Die Folge: Der Rußfilter verstopfte schneller.

Und dieses Problem schilderten damals laut dem vorliegenden Dokument einige VW-Mitarbeiter zwei hochrangigen Managern: Heinz-Jakob Neußer, der gerade Chef der Motorenentwicklung geworden war, und Bernd Gottweis, enger Mitarbeiter von Konzernchef Winterkorn und verantwortlich für Produktsicherheit. Die beiden sollen jedoch entschieden haben, die Software weiter zu verwenden. Skizzen, die Ingenieure zur Erklärung angefertigt hatten, müssten aber umgehend vernichtet werden. Neußer und Gottweis gehören zu den sechs Managern, die in den USA angeklagt worden sind. Gottweis bestreitet die Vorwürfe, Neußers Anwältin teilte auf Anfrage mit, ihr Mandant habe "zu keinem Zeitpunkt rechtliches Gehör bekommen" und sei von der Anklage überrascht worden. Zu einzelnen Vorwürfen könne sie sich nicht äußern.

Die Betrugssoftware wird optimiert

Jedenfalls fanden Mitarbeiter der Motorenentwicklung offensichtlich eine Lösung für das Problem: Sie verfeinerten die Betrugssoftware. Fortan sollten die Autos im schmutzigen Straßenmodus losfahren. Nur wenn das Lenkrad nicht bewegt wurde, schalteten sie auf den sauberen Prüfmodus. In dem Moment konnte man davon ausgehen, dass das Auto nun einen Abgastest durchlaufen sollte - es saß ja keiner drin und lenkte. Neußer soll die Aktivierung der neuen Software im April 2013 genehmigt haben.

Im Folgejahr rief Volkswagen die Autos in die Werkstatt, um ihnen die neue Software einzuspielen. Den US-Behörden erklärte man, das Update solle die Abgaswerte verbessern. Zu diesem Zeitpunkt war bei Tests der Universität von West Virginia bereits aufgefallen, dass die VW-Diesel bei Straßenfahrten ein Vielfaches an Stickoxiden im Vergleich zu Fahrten auf dem Prüfstand ausstießen. Ein Betrug im Betrug, den NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" durch ihre Recherchen bereits im April 2016 aufgedeckt hatten.

Schweigen geht weiter

In den folgenden Monaten stieg der Druck auf Volkswagen. Der Konzern konnte den US-Umweltbehörden die großen Unterschiede zwischen Straße und Prüfstand nicht erklären. Laut der nun veröffentlichten Tatsachenfeststellung wiesen Mitarbeiter aus der Motorenentwicklung den Winterkorn-Vertrauten Gottweis im April 2014 zwar auf die gravierenden finanziellen Folgen hin, sollte die Betrugssoftware entdeckt werden. Dennoch sei das Schweigen weitergegangen - und in mehreren Treffen mit der kalifornischen Umweltbehörde CARB seien die Amerikaner von VW-Vertretern belogen worden. Doch einen der VW-Ingenieure plagte offenbar sein Gewissen. Er soll bei einem solchen Treffen am 19. August 2015 plötzlich ausgepackt haben - in direktem Widerspruch mit den Anweisungen aus Wolfsburg. Die Bombe platzte.

Arbeit der Ermittler behindert

In dem nun veröffentlichen Dokument wird auch dargelegt, dass VW-Mitarbeiter in der Folge sogar noch die Arbeit der US-Justiz behindert haben. So soll ein Wolfsburger Konzernjurist am 31. August 2015 bei seinen Mitarbeitern durchblicken gelassen haben, dass am nächsten Tag ein Löschverbot für Dokumente eingehen werde, die den Skandal beträfen. Die Folge: Noch am gleichen Tag seien hektisch belastende E-Mails und Dokumente gelöscht worden. Hans-Jakob Neußer, zu diesem Zeitpunkt Technikvorstand, soll sogar noch drei Tage später die Anweisung gegeben haben, eine kompromittierende Festplatte zu zerstören. Insgesamt 40 Personen seien an der Vernichtung von Tausenden Dokumenten beteiligt gewesen, heißt es. Genützt hat es wenig: Viele Dokumente konnten später bei VW-internen Untersuchungen rekonstruiert werden.