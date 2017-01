Stand: 13.01.2017 15:05 Uhr

König von Marokko badet in Harzer Holzwanne von Eva Werler

Besonders königlich sieht es in den Produktionsräumen der Böttcherei Blumenberg im Westharz nicht aus. Eher nach harter Arbeit. Späne fliegen, als ein Mitarbeiter des Traditionsbetriebs in Willensen bei Bad Grund (Landkreis Göttingen) aus Holz Dauben sägt. Die gebogenen Latten werden später gebraucht, um Fässer oder Bottiche zu produzieren. Und Holz-Badewannen, die sogar in den Badezimmern von Königen und Oligarchen stehen - zum Beispiel bei Marokkos Regent Mohammed VI..

Spezialleim lässt keine Feuchtigkeit durch

Bevor die hölzernen Hohlkörper allerdings zur royalen Körperhygiene genutzt werden können, müssen die Naturprodukte erst einmal hergestellt werden. Der hölzerne Boden einer Badewanne wird dazu etwa mit Schraubzwingen auf einem Sockel so fixiert, dass nun die Dauben daran festgeleimt werden können. Dazu bestreicht Firmenchef Karl Jens Blumenberg die langen Seiten der Dauben mit Leim. Ebenso verfährt er mit der Nut am unteren Ende, die nun exakt an den Boden angeschlossen und dort festgeleimt werden kann. Von "Aufkimmen" spricht Böttcher Blumenberg, denn die Nut am Ende der Daube wird als "Kimme" bezeichnet. Der eingesetzte Spezialleim lasse dem Hersteller zufolge keine Feuchtigkeit durch und sei aus hygienetechnischer Sicht "vergleichbar mit keramischen Fliesen".

Ein Fassmacherbetrieb ohne Fässer

Bademöbel aus Holz sind kein alltäglicher Anblick. Die Wannen versprühen mit ihrer rustikalen Optik einen altmodischen Charme. Zum Einsatz kommen das etwas weichere und hellere Lärchenholz und das gleichmäßiger strukturierte und dunklere Kambalaholz. Die Metallbänder lassen tatsächlich an Fässer denken. Dabei stellt der Böttcherbetrieb Fässer, die einst den Namen "Fassmacher" für diesen Beruf begründeten, gar nicht mehr her. Die Harzer haben sich auf Saunazubehör und Badmöbel spezialisiert. Und sind damit so erfolgreich, dass der König von Marokko zwei Whirlpools aus Massivholz auf den Dachterrassen seines Palastes aufgestellt hat.

Besuch in Rabat

"Königlicher Hoflieferant" darf sich die Firma seitdem nennen. Der Firmenchef selbst ist nach Marokko geflogen, hat die Wannen angepasst und angeschlossen. Der König lebe in einem großen, museumsähnlichen Palast, erzählt er. Als er vor Ort war, wurde gerade umgebaut, deshalb war von Prunk nicht viel zu sehen. Und ohnehin durfte er nur dorthin, wo auch seine Whirlpools standen - auf die Dachterrasse. Zu allen anderen Räumen hatte er keinen Zutritt. Unten am Eingang habe er seinen Pass abgeben müssen, der Zugang sei von bewaffneten Sicherheitskräften überwacht worden. Ein großes Abenteuer war das - und eine große Auszeichnung natürlich.

Berufsstand im Umbruch

Die Harzer Idee von hölzernen Badewannen und Duschenbecken ist eine Marktlücke. Es gibt nur noch sehr wenige Böttcher in Deutschland, erzählt der studierte Ingenieur Blumenberg. Und wenn, dann fast ausschließlich in Weinanbaugebieten in Süddeutschland. Dort gebe es noch Weinküfer, die große Fässer herstellten. Doch dafür gebe es in Norddeutschland keine Nachfrage. Daher sei sein Vater schon in den 1970er-Jahren, als in Deutschland Saunalandschaften modern wurden, auf die Idee mit den Wannen und Saunabottichen gekommen. "Er ist quasi auf den Saunazug aufgesprungen", sagt Blumenberg.

Privatleute, Oligarchen und Hotels

Karl Jens Blumenberg spann den Gedanken weiter, kam auf die Idee mit den Badewannen und Duschbecken aus Holz. Inzwischen gehen diese auf Bestellung meist an Privathaushalte. Aber neben dem König von Marokko nennen auch ein russischer Oligarch oder das Hotel "Ritz Carlton" in Wolfsburg eine Holzbadewanne aus Willensen ihr Eigen.

