Stand: 26.02.2017 08:00 Uhr

Heute live: Braunschweig feiert Schoduvel

Schreiend bunte Wagen, Zehntausende Narren und Bollchen ohne Ende: In wenigen Stunden ist Braunschweig wieder im Ausnahmezustand. Heute schlängelt sich der Schoduvel durch die Stadt - und NDR.de ist ab 13 Uhr live dabei. Hier und auf unserer Facebookseite NDR Niedersachsen übertragen wir den rund 6,5 Kilometer langen Umzug in voller Länge, außerdem sind unsere Fotografen an der Strecke unterwegs und fotografieren jeden Narren, der nicht genügend Bollchen dabei hat, um sie vom Gegenteil zu überzeugen.

Für einen freien und bunten Schoduvel

Motto des größten Karnevalsumzugs Norddeutschlands ist in diesem Jahr "Helau, wir tun es allen kund, der Schoduvel bleibt frei und bunt". Und bunt ist bei so einer Veranstaltung ein 1a-Stichwort: Für einen der neuen Motivwagen wurde Papp-Angela-Merkel in ein rotes Minikleid und blaue Schuhe gesteckt, eine entstellte Freiheitsstatue im charakteristischen Grün-Blau trägt eine quietschgelbe Trump-Frisur, auf einem orangeroten Rettungsboot, das Kürzel verschiedener Landkreise der Region trägt, wurde eine Vielzahl knallroter Steuerräder montiert. Für Freiheit und Toleranz steigt bei den Braunschweiger Narren erstmals ein Reformator "in die Bütt": Anlässlich des 500. Reformationsjubiläums darf ein Styropor-Luther in Lebensgröße auf seinem eigenen Wagen mit einer riesigen Schere die Fäden einer Marionette in grauem Anzug durchschneiden - auf dass sie endlich frei sein möge für Toleranz, Weltoffenheit und Nächstenliebe.

Polizei will verstärkt kontrollieren

Die Verantwortlichen rechnen mit rund 5.000 Teilnehmern im Zug, sowie bis zu 250.000 Narren an der Strecke. Um nach der Absage des Schoduvels vor zwei Jahren wegen Terrorverdachts und dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt für "höchstmöglichen Schutz" zu sorgen, wird die Braunschweiger Polizei mehr Präsenz zeigen. "Es gibt keine konkreten Hinweise auf eine Gefährdung, aber wir richten uns nichtsdestotrotz als Polizei auf denkbare Ereignisse ein", sagte Sprecher Joachim Grande. Seinen Angaben nach wird unter anderem die Videoüberwachung ausgebaut, außerdem werden zusätzliche Absperrungen aufgebaut. Auch mit verstärkten Taschenkontrollen sollten die Besucher rechnen, so Grande.

