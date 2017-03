Stand: 22.03.2017 12:15 Uhr

Forscher lösen Rätsel um Kometen-Staubwolke

Am 10. Juli 2015 fängt die Raumsonde "Rosetta" ein spektakuläre Szene ein: Eine gigantische Staubwolke breitet sich vom Kometen "67P/Churyumov-Gerasimenko" über Hunderte Kilometer ins All aus. Inzwischen können Wissenschaftler das Phänomen erklären. Die Lösung haben die Forscher unter Leitung der italienischen Universität Padua und des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung (MPS) in Göttingen nun im Fachmagazin "Nature Astronomy" vorgestellt. Offenbar war wegen Temperaturschwankungen eine Klippe auf der Kometenoberfläche abgebrochen und hatte rund 100 Tonnen Staub gelöst.

"Osiris"-Aufnahmen führen Forscher zu einer Klippe

Bei der Suche nach dem Ausgangsort der Staubwolke nutzten die Wissenschaftler demnach Bilder des maßgeblich in Göttingen entwickelten Kamerasystems "Osiris" an Bord der "Rosetta". Die Suche führte sie in eine Region am Rand eines ausgedehnten Beckens auf der Nordseite des größeren Kometenteils, der sogenannten Aswan-Klippe. Aufnahmen, die vor dem 10. Juli entstanden sind, zeigen eine schroffe Landschaft mit der rund 180 Meter hohen Klippe. Am unteren Rand, so die Forscher, klafft ein tiefer etwa 70 Meter langer Riss. Die "Osiris"-Aufnahmen aus der Zeit nach dem 10. Juli sehen ganz anders aus. Ein großer Teil der Klippe ist abgerutscht, an deren Fuß liegen Trümmer und Brocken. "Der Rest muss beim Lawinenabgang ins All gewirbelt worden sein", folgert der Leiter des "Osiris"-Teams am MPS, Holger Sierks.

Temperaturunterschiede von 150 Grad

Als Ursache vermuten die Wissenschaftler hohe Temperaturschwankungen. "Im Juli 2015 schien die Sonne phasenweise fast senkrecht auf den überhängenden Teil der Aswan-Steilwand", sagt Sebastian Höfner vom MPS. Im Laufe eines Kometentages stiegen die Temperaturen dort auf etwa 60 Grad an. Das Plateau oberhalb der Klippe hingegen erhielt in dieser Zeit nur wenig Sonnenlicht und blieb mit maximal minus 90 Grad eiskalt. Die Folge: Risse im Gestein, die schließlich zum Abbruch der überhängenden Klippe führten. Ähnliche Prozesse lösten auch auf der Erde Erosionsvorgänge aus.

Unterschiedliche Aktivitäten je nach Kometenregion

Dank ihrer Analysen können die "Tschuri"-Forscher belegen, dass die Aktivitäten auf der Kometenoberfläche unterschiedliche Spuren hinterlassen. Während in manchen Gebieten Risse auftreten, werden in anderen ganze Brocken versetzt. "Insgesamt betrachtet sind all diese Veränderungen jedoch alles andere als dramatisch", sagt Sierks. Weil der Komet schon bei früheren Umläufen um die Sonne ähnlich aktiv war, dürfte er sein jetziges Erscheinungsbild schon lange haben, so das Resümee.

