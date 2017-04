Stand: 09.04.2017 15:18 Uhr

Ein Viertel der Klagen gegen VW erfolgreich

Bei rund einem Viertel der gut 200 Entscheidungen im Volkswagen-Abgasskandal waren die Verbraucher in erster Instanz erfolgreich. Ein Volkwagen-Sprecher bestätigte entsprechende Informationen der "Bild am Sonntag". Keines dieser Urteile sei aber bisher rechtskräftig. In allen Fällen sei VW schon in Berufung gegangen oder werde dies noch tun. Die Volkswagen-Kunden hatten von dem Autohersteller Schadenersatz verlangt.

Videos 02:39 min Prozess: VW gegen Modellbauhersteller 26.01.2017 19:30 Uhr Hamburg Journal Modellbauhersteller Christian Rietze bietet den Golf VII für 15 Euro und 87 mal kleiner als im Original an. Volkswagen hat geklagt, nun beschäftigt der kleine Golf das Landgericht. Video (02:39 min)

Keine Entschädigung für Kunden in Europa

Die Richter wiesen demnach in etwa 160 Fällen die Klage in erster Instanz ab - oder die Kläger machten einen Rückzieher. Dem Zeitungsbericht zufolge sind bisher 2.000 Mantelklagen anhängig. In Deutschland hat das Unternehmen bisher nach eigenen Angaben rund 1,6 Millionen der 2,6 Millionen betroffenen Dieselautos umgerüstet.

EU-Kommission fordert finanzielle Zugeständnisse

In den USA zahlt der Konzern wegen geschönter Abgaswerte Milliarden an die Autobesitzer. Kunden können dort eine Entschädigung in Höhe von umgerechnet mehr als 4.600 Euro bekommen. Für Kunden in Europa hat VW bislang keine solche Entschädigung vorgesehen. Die EU-Kommission forderte daher erst kürzlich, dass der Autobauer auch seinen rund 8,5 Millionen europäischen Kunden durch Entschädigungszahlungen oder zusätzliche Service-Leistungen entgegenkommt. Eine Reparatur der Fahrzeuge reiche nicht aus.

Weitere Informationen mit Video Patriarch Piëch verkauft seine VW-Anteile VW-Patriarch Ferdinand Piëch hat seine Anteile an der Dachgesellschaft Porsche SE verkauft. Das Paket im Wert von 1,1 Milliarden Euro übernehmen Angehörige der Familien Porsche und Piëch. (03.04.2017) mehr mit Video Neuer Vergleich: VW muss noch mehr zahlen Die Abgas-Affäre wird für Volkswagen in den USA noch teurer: Ein neuer Vergleich mit zehn US-Staaten kostet den Autobauer weitere knapp 160 Millionen US-Dollar. (30.03.2017) mehr mit Video Die VW-Abgas-Affäre: Eine Chronologie Der Abgas-Skandal hat Volkswagen in die schwerste Krise der Firmengeschichte gestürzt. Der finanzielle Schaden geht in die Milliarden. Der neue Chef, Matthias Müller, soll VW retten. (16.03.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.03.2017 | 21:45 Uhr