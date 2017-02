Stand: 08.02.2017 19:40 Uhr

Abgas-Skandal bei VW: Piëch belastet Weil

Im Abgas-Skandal hat der frühere Volkswagen-Aufsichtsratsvorsitzende Ferdinand Piëch mehrere Aufsichtsräte des Konzerns schwer belastet, darunter auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Piëch habe demnach gegenüber der Staatsanwaltschaft Braunschweig ausgesagt, dass Weil und weitere VW-Aufsichtsräte bereits Anfang März 2015 von Hinweisen auf Abgasmanipulationen in den USA erfahren haben.

Weil wehrt sich: "Darstellung ist schlichtweg falsch"

"Mir sind diese Vorwürfe seit einigen Monaten bekannt", sagte Weil am Abend gegenüber dem NDR Fernsehen. "Sie sind einer unabhängigen Prüfung unterzogen und als unglaubwürdig bewertet worden." Es habe im Frühjahr 2015 von keiner Seite Hinweise an ihn gegeben, dass VW unzulässigerweise Einfluss auf Schadstoffwerte nehme, so der Ministerpräsident weiter. "Davon habe ich erst am 19. September 2015 erfahren. Jede anderslautende Darstellung ist schlichtweg falsch."

Piëch hat bereits Ex-Konzernchef Winterkorn belastet

Erst kürzlich hatte das Nachrichtenmagazin "Spiegel" berichtet, dass Piëch den damaligen Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn belastet hat. Piëch gab demnach an, Ende Februar 2015 von einem Informanten den Hinweis erhalten zu haben, dass der Autobauer Abgaswerte manipuliere und deswegen ein großes Problem in den USA habe. Damit habe er Winterkorn konfrontiert. Das berichtet nun auch die "Bild". Der Zeitung zufolge sagte Piëch aus, über sein Gespräch mit Winterkorn dem Präsidium des Aufsichtsrates berichtet zu haben. In dem Gremium saßen damals neben Weil auch Betriebsratschef Bernd Osterloh, der frühere IG-Metall-Chef Berthold Huber und Anteilseigner Wolfgang Porsche. Das Land Niedersachsen ist ein wichtiger VW-Anteilseigner.

