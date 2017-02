Stand: 21.02.2017 09:12 Uhr

A 7: Investoren wollen Lkw-Parkplatznot beheben

Jeden Abend stehen Lkw-Fahrer an der Autobahn 7 vor dem gleichen Problem: Sie suchen einen Stellplatz für die Nacht, doch weit und breit sind alle belegt. In Niedersachsen fehlen mehrere Tausend Parkplätze für Lkw. Besonders dramatisch ist die Situation entlang der A 7 in Südniedersachsen. Jetzt will die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr dem Problem entgegensteuern: Ab 2019 sollen zwischen Northeim und Kassel 277 neue Parkplätze geschaffen werden. Die meisten davon will der Bund bauen.

Lkw blockieren die Auffahrten

71 Parkplätze sollen an der Rastanlage Göttingen-Ost in Richtung Norden entstehen, weitere 156 an einer neuen Rastanlage bei Bovenden (Landkreis Göttingen). Außerdem will ein privater Investor rund 50 sogenannte Premium Parkplätze am Rasthof Lutterberg (Landkreis Göttingen) bauen. Diese sollen Videoüberwachung, W-LAN sowie ein Hotel für Fernfahrer bieten. Die neuen Parkplätze sollen verhindern, dass Lkw-Fahrer, die ihre Pausen einhalten müssen, zum Beispiel auf den Auffahrten von Rastplätzen parken. Im benachbarten Hessen und Thüringen sorgt das vor allem an und vor Feiertagen für Probleme.

Bund muss Grundstücke noch kaufen

Der private Investor hat die Grundstücke bereits gekauft und wartet jetzt auf die endgültige Baugenehmigung. Die Grundstücke für die Parkplätze, die der Bund bauen will, sind hingegen noch nicht gekauft - und das könnte noch zu Problemen führen. Denn in der Vergangenheit kam es immer wieder zu Streitigkeiten mit Eigentümern, die mit dem Kaufpreis nicht einverstanden waren.

