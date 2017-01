Stand: 20.01.2017 06:51 Uhr

Harz erwartet bestes Wintersport-Wochenende

Das Jahr hat für den Harz gut angefangen: Denn mit dem ersten Schnee kamen auch die Touristen. Und es dürften noch mehr werden. Im Harz bereitet man sich auf das bisher beste Wintersport-Wochenende der Saison vor. Der Harzer Tourismusverband spricht von ungewöhnlich guten Schneelagen. Fast alle Skigebiete seien geöffnet, rund 100 Langlaufloipen gespurt und knapp 30 Rodelbahnen präpariert, sagte eine Sprecherin. Die Schneehöhen betragen zumeist 50 bis 60 Zentimeter- und bieten damit optimale Wintersportbedingungen.

Es ist so weit: Winter is coming to Harz











"Die Sonne zeigt sich immer wieder mal"

Mit neuem Schnee ist in den kommenden Tagen indes nicht mehr zu rechnen. "Die Sonne zeigt sich immer wieder mal", sagte Manno Peters vom Deutschen Wetterdienst zu den Aussichten für Freitag. Nach einem milden, aber eher wolkigen Sonnabend mit Temperaturen über dem Gefrierpunkt kommt am Sonntag immer wieder die Sonne zum Vorschein.

Karte: Beliebte Rodelstrecken im Harz

Wenn Äcker zu Eisbahnen werden

Auch in anderen Teilen Niedersachsens geht es winterlich zu: In Moormerland im Landkreis Leer etwa sorgen zugefrorene Felder für Winterspaß - zahlreiche Anwohner haben sich kurzerhand Schlittschuhe untergeschnallt und so aus den Felder Eislaufbahnen gemacht. Mancherorts wurde sogar Eishockey gespielt. Vor dem Betreten von Eisflächen wird indes vielerorts gewarnt. Auch wenn es in den vergangenen Tagen kalt war, sind Flüsse und Seen meist noch nicht stark genug gefroren.

Der klirrend-kalte Klang des Winters 19.01.2017 14:00 Uhr Frostige Temperaturen bringen den Winter zurück nach Niedersachsen. Bei Lohne und Quakenbrück zeigen sich die Wälder in weißer Schneepracht.







Wildtiere müssen jetzt gefüttert werden

Den Wildtieren im Harz macht der viele Schnee indes zu schaffen, sie finden kaum noch Futter. Daher ist die sogenannte Notzeit ausgerufen worden. In Revieren ab einer Höhenlage von 400 Metern muss im Landkreis Goslar das Wild gefüttert werden. Zudem ist die Jagd verboten. Ein Sprecher des Landkreises forderte Wintersportler und Wanderer auf, die Loipen und Wege nicht zu verlassen, um das Wild nicht unnötig aufzuscheuchen. Die Tiere verbrauchen dann mehr Energie.

