Quiz: Wie Ernährung Hautprobleme lindern kann

Hautprobleme machen vielen zu schaffen - und im Winter ist es oft besonders schlimm. Hautkrankheiten wie Akne verschlechtern sich in dieser Jahreszeit, weil unser größtes Sinnesorgan jetzt besonderen Strapazen ausgesetzt ist. Warme, trockene Heizungsluft drinnen - kalte Luft draußen, dazu wenig natürliches Sonnenlicht: Da fällt der Haut die Regeneration schwerer.



Was können wir mit der Ernährung tun, um unsere Haut zu unterstützen? Wie lassen sich Neurodermitis oder Schuppenflechte, Akne oder Rosazea bessern? Was unterscheidet diese Erkrankungen überhaupt? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz!



