Wirbel um TÜV-Plakette für VW-Dieselautos

Eine Meldung in der Freitagsausgabe der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) hat für viel mediale Aufregung bei "Focus Online", "FAZ" oder "Spiegel Online" gesorgt und Volkswagen-Fahrer aufhorchen lassen: Demnach sollten vom Diesel-Skandal betroffene Fahrzeuge, die noch nicht nachgerüstet worden sind, ab Juli keine Plakette bei der Hauptuntersuchung (HU) bekommen. Ein Sprecher des TÜV Nord sagte der NOZ, die nicht erfolgte Nachrüstung werde als erheblicher Mangel gewertet. Diese Aussage wiederholte der TÜV-Sprecher im Gespräch mit NDR.de, wies aber zugleich darauf hin, dass die Hoheit über das Verfahren beim Bundesverkehrsministerium liege.

Zeitpunkt steht noch nicht fest

Dieses hat sich aber bislang auf Medienanfragen nicht zu dem Thema geäußert. Gegenüber NDR.de bestätigte indes auch der Sprecher des Dachverbandes VdTÜV e.V., Johannes Näumann, dass ein Abgleich der Software-Version des Fahrzeugs künftig Bestandteil der HU werde. So solle geprüft werden, ob bereits nachgerüstet wurde. Der Zeitpunkt für diese Neuerung stehe allerdings noch nicht fest. Auch Näumanns Aussagen stehen aber unter dem Vorbehalt, dass es noch keine offizielle Regelung durch ein Gesetz oder eine Verordnung gibt.

"Wer nachrüstet, hat nichts zu befürchten"

Von dem Skandal betroffen sind in Deutschland knapp 2,5 Millionen Fahrzeuge. Nach Angaben von Volkswagen wurden bislang 1,1 Millionen nachgerüstet. "Wer an der Nachrüstaktion teilnimmt, hat ohnehin nichts zu befürchten", sagte Näumann. "Auch wer angeschrieben wurde und noch keinen Termin in der Werkstatt erhalten hat, bekommt dennoch die Plakette." Und wer tatsächlich trotz Aufforderung sein Fahrzeug nicht zeitnah habe nachrüsten lassen, könne dies nach Näumanns Angaben nachholen. Das Verfahren sei dann genauso wie bei einem anderen erheblichen Mangel: Die Behörde gewährt dafür einen Monat Zeit.

