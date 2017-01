Stand: 07.01.2017 23:42 Uhr

Von Osnabrück aus die Welt besser machen von Susanne Schäfer

Wenn irgendwo in der Welt Not herrscht und Kinderrechte in Gefahr sind, dann fällt schnell der Name "terre des hommes". Die Hilfsorganisation engagiert sich zum Beispiel gegen Kinderarbeit oder Kinderhandel. Gegründet wurde sie vor 50 Jahren von dem Schriftsetzer Lutz Beisel. Er wollte den Opfern des Vietnamkriegs helfen.

Bilder aus fünf Jahrzehnten "terre des hommes"



















Kaufmann holte Geschäftsstelle in die Friedensstadt

Die Zentrale des Hilfswerks ist ganz unscheinbar in einem Gewerbegebiet im Osnabrücker Stadtteil Schinkel. Denn ein Mitarbeiter der ersten Stunde wollte die Geschäftsstelle in seiner Heimat haben. Bei der zweiten großen Hilfsaktion Ende der 60er Jahre sollten abgemagerte Kinder aus der afrikanischen Bürgerkriegsregion Biafra ausgeflogen werden. "Terre des hommes" suchte jemanden, der im Nachbarland Gabun ein Kinderdorf aufbauen könnte. "Und da gab es in der Arbeitsgruppe Osnabrück den erfolgreichen Kaufmann Dieter Hartmann, der hatte eine riesige Berufsbekleidungsfabrik und wollte sich zur Ruhe setzen. Der hat dann in Gabun ein Kinderdorf aus dem Boden gestampft und dann konnten die Kinder dorthin geflogen werden", erinnert sich Gründer Lutz Beisel. Als kurz darauf eine größere Geschäftsstelle aufgebaut werden sollte, wurde erneut Dieter Hartmann gefragt. "Da hat er gesagt, ja ich bin bereit, da mitzuwirken, aber dann muss es nach Osnabrück verlegt werden", so Beisel. Inzwischen koordinieren mehr als 80 Mitarbeiter von Osnabrück aus Hilfsprojekte in der ganzen Welt.

Hilfe nach dem Tsunami in Asien

Eine von ihnen ist Birgit Dittrich. Sie arbeitet seit 25 Jahren bei "terre des hommes" und erinnert sich zum Beispiel an ein Erlebnis nach dem Tsunami 2004 in einem Camp in Südostasien: "Es war heiß, und dann kam der Wasserwagen und an die Kinder wurde Wasser verteilt. Ein Junge saß da und der war ganz apathisch, ruckelte nur so vor und zurück, goss die Flasche aus und malte in den Sand Wellen." Doch vor Ort gab es keine passenden Therapeuten und Ärzte, die diesem und anderen traumatisierten Kindern helfen konnten. Deshalb sorgte Birgit Dittrich gemeinsam mit Partnern von "terre des hommes" dafür, dass Fachpersonal ausgebildet wurde. So hat sie es zum Beispiel geschafft, dass in den Ländern jetzt selbst Fachleute zur Behandlung von Traumata ausgebildet werden. Aktuell betreut sie ein Hilfsprojekt für Flüchtlingskinder im Irak. Auch wenn die 51-Jährige viel reist und in den Ländern ihre Ideen einbringt - nichts geht ohne die Menschen vor Ort.

Mitbestimmung ist "terre des hommes" wichtig

Seit Mitte der 70er Jahre arbeitet die Organisation eng mit einheimischen Selbsthilfeorganisationen zusammen. Laut Vorstandsmitglied Jörg Angerstein ist es einmalig, wie "terre des hommes" die Menschen aus den Partnerländern einbindet. "Ich glaube, das hat 'terre des hommes' sehr frühzeitig erkannt. Und wir leben den Mitbestimmungsgedanken ja bis ins Detail. Auch, dass Partnerländer an unserer eigenen Programmatik mitarbeiten."

Denn alle fünf Jahre treffen sich gewählte Vertreter aus den Projekten mit deutschen Vereinsmitgliedern und legen Strategie und Schwerpunkte für die kommenden Jahre fest. So will die Organisation flexibel auf Entwicklungen reagieren. Vor 50 Jahren noch hat "terre des hommes" vor allem Waisenkindern aus Vietnam und anderen Ländern deutsche Adoptionseltern vermittelt. Heute gibt es viele Projekte im Einsatz für Kinderrechte - etwa für das Recht auf Spiel oder eine intakte Umwelt.

Geburtstagsfeier mit Promis

Der Geburtstag wurde am Sonnabend mit einem Festakt und einer Spenden-Gala gefeiert. Geladen waren Gäste wie Jupiter Jones, Lisa Feller und Katie Freudenschuss. Und auch Botschafter Oliver Welke und Barbara Schöneberger. Sie präsentierten die neue Kampagne "Wie weit würdest Du gehen?".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.01.2017 | 17:00 Uhr