Stand: 24.02.2017 11:20 Uhr

Rosapelikane ziehen Baby erstmals selbst auf

Im Vogelrevier des Zoos Osnabrück herrscht zurzeit einige Aufregung, vor allem bei Pelikan "Joschka". Denn der ist seit einigen Wochen Papa - und offenbar etwas durcheinander, wenn es um seinen Nachwuchs geht: "Er hat sich anfangs bei der Fütterung immer den ersten Fisch geholt, schnell runtergeschlungen und sofort wieder erbrochen - damit wollte er sein Küken füttern. Aber so schnell ist der Fisch nicht vorverdaut", sagt Tierpflegerin Priska Hennig-Lippe. Doch dass die Eltern "Joschka" und "Cira" überhaupt die Erziehung übernehmen, ist schon ein Erfolg. Bislang seien die Küken immer von Hand aufgezogen worden.

Weiblich oder männlich? Noch unklar

So wie vor 16 Jahren Papa "Joschka", der ebenfalls per Hand aufgezogen worden war. Wie soll man da auch wissen, wie das mit dem Füttern geht ...? Einen Namen hat der junge Vogel noch nicht, da die Pfleger noch nicht wissen, welches Geschlecht er hat. Besucher können das Jungtier mit etwas Glück durch ein Fenster im Pelikanhaus entdecken: Dort liegt es im Nest oder erkundet auch schon sein Zuhause. Momentan können Besucher ohnehin alle zwölf Rosapelikane nur in ihrem Haus sehen, denn es gilt in Osnabrück noch die Aufstallpflicht: Bestimmte Vogelarten müssen aus Schutz vor der Vogelgrippe in überdachten, geschützten Bereichen bleiben. Die Regelung gilt voraussichtlich bis Ende April.

