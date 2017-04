Stand: 11.04.2017 16:40 Uhr

Region Osnabrück: Hanta-Virus hält sich hartnäckig

Im Frühling beginnt wieder die Gartenarbeit und damit auch das Aufräumen von Scheunen und Lagerräumen. Das ist die Zeit, in der Infektionen mit dem Hanta-Virus wieder zunehmen. Denn der Erreger wird über die Exkremente von Mäusen und Ratten übertragen. Die Erreger im Urin und Kot werden beim Frühjahrsputz mit dem Staub aufgewirbelt und gelangen so beim Menschen in die Atemwege. 19 Fälle hat das Niedersächsische Landesgesundheitsamt in diesem Jahr registriert - allein 15 davon im Raum Osnabrück. Diese Häufung in der Region beobachtet die Behörde bereits seit Jahren, wie Holger Scharlach, Sprecher des Landesgesundheitsamts, NDR.de sagte.

Virus hält sich in infizierter Mäusepopulation

Mögliche Erklärungen für diese regionale Häufung gebe es mehrere, so Scharlach. Zum einen sei der Teutoburger Wald in der Nähe. Dort gebe es viele Buchenwälder, in denen sich Mäuse besonders wohlfühlten. Wenn eine Mäusepopulation erst einmal infiziert sei, könne sich der Erreger über Generationen halten, weil die Nager nicht auf Wanderschaft gehen, so Scharlach. Und schließlich seien Ärzte sensibilisierter in einer Region, in der in der Vergangenheit vermehrt Infektionen aufgetreten seien. Dadurch würden Patienten bei entsprechenden Symptomen eher auf das Virus überprüft als andernorts.

Symptome wie bei grippalem Infekt

Als Laie sei eine Infektion mit dem Hanta-Virus praktisch nicht von einem grippalen Infekt zu unterscheiden, so Scharlach. Infektionen beginnen meist mit hohem Fieber. Hinzu können starke Kopf-, Muskel-, Flanken-, und Rückenschmerzen kommen. Auch Bauchschmerzen, Durchfall, Schwindel und Reizhusten können auftreten. In seltenen, schweren Fällen kann die Infektion zu akutem Nierenversagen führen und tödlich enden. In vielen Fällen treten laut Landesgesundheitsamt aber auch gar keine oder nur schwache Symptome auf.

Zahl der Infektionen steigt nach Buchenmast-Jahr

Durchschnittlich werden in Niedersachsen jedes Jahr nach Angaben des Landesgesundheitsamts 42 Infektionsfälle gemeldet. Die Zahl schwanke aber stark. In einem Frühjahr nach einer sogenannten Buchenmast, also wenn die Buchen besonders viele Früchte tragen, treten laut Scharlach in der Regel deutlich mehr Hanta-Virus-Infektionen beim Menschen auf. Denn die vielen Bucheckern lieferten den Mäusen eine gute Nahrungsgrundlage für den Winter, wodurch sich die Populationen gut vermehren könne. Eine Buchenmast gebe es alle zwei bis drei Jahre, so Scharlach. Zuletzt im vergangenen Herbst. Deshalb könne die Zahl der Infektionen in diesem Jahr wieder überdurchschnittlich hoch ausfallen. Schon jetzt gebe es etwas mehr Fälle als im Vorjahreszeitraum, so Scharlach. Für den Landkreis Osnabrück stellten die derzeitigen Meldezahlen dagegen noch keine besondere Häufung dar, sagte eine Sprecherin.

