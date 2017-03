Stand: 06.03.2017 07:55 Uhr

Linke verliert Ratssitze nach Wahlwiederholung

In Quakenbrück im Landkreis Osnabrück ist nach der mutmaßlichen Manipulation der Kommunalwahl von 2016 am Sonntag erneut gewählt worden. Gut 1.500 Briefwähler haben noch einmal abgestimmt, rund 500 weniger als bei der ersten Wahl. Als Ergebnis der Wahlwiederholung verlor die Linkspartei zwei ihrer bisher sieben Sitze im Rat der 13.000-Einwohner-Stadt. CDU und SPD gewannen je einen Sitz hinzu, wie die Stadt am Abend auf ihrer Internetseite mitteilte. Im Samtgemeinderat Artland verlor die Linke zudem einen Sitz.

Nach Manipulation: Briefwahl in Quakenbrück Hallo Niedersachsen - 05.03.2017 19:30 Uhr Nachdem in Quakenbrück eine Wahlfälschung aufgeflogen war, konnten 2.047 Briefwähler erneut ihr Stimme abgeben. Gibt es noch Änderungen in der Stadt und der Samtgemeinde Artland?







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Fünf Prozentpunkte weniger für die Linke

Bei der Stadtratswahl im vergangenen Jahr war die CDU auf 33,9 Prozent gekommen, die SPD auf 29,7 und die Linke auf 21,6 Prozent. Die Grünen erzielten damals 8,9, die FDP 5,9 Prozent. Nach der Wiederholung der Briefwahl kommt die CDU jetzt auf 36,4 Prozent, die SPD auf 32,2 Prozent. Die Linke ist mit 16,6 Prozent zwar immer noch drittstärkste Kraft im Stadtrat, verlor aber trotzdem im Vergleich zu vorher deutlich Stimmen. Für Linken-Fraktionschef Andreas Maurer ist das trotzdem ein Top-Ergebnis: Die hohe Zustimmung sei für die Linke in Niedersachsen einzigartig, sagte er am Sonntag. Die Grünen erreichten nun 9,5, die FDP 5,4 Prozent. Matthias Brüggemann (CDU) bleibt Bürgermeister der Stadt Quakenbrück.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gehen weiter

Die Wahlwiederholung war nötig geworden, weil es bei der Kommunalwahl im September Manipulationen gab. Auf den Briefwahlunterlagen wurden dabei mehr als 200 gefälschte Unterschriften gefunden. Wer für die mutmaßliche Wahlfälschung verantwortlich ist, konnte bisher nicht geklärt werden. Vor einem Monat hatte die Polizei deswegen mehrere Wohnungen durchsucht - unter anderem von vier Ratsmitgliedern der Linkspartei und der FDP. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter.

Weitere Informationen mit Video Quakenbrück wählt noch mal und sucht Betrüger Kurz vor der Briefwahl-Wiederholung in Quakenbrück gehen die Ermittlungen gegen sieben Beschuldigte weiter. Sie stehen unter Verdacht, in zahlreichen Fällen die Wahl gefälscht zu haben. (28.02.2017) mehr Wahlbetrug? Wohnungen in Quakenbrück durchsucht Wegen des Verdachts der Wahlfälschung bei der Kommunalwahl in Quakenbrück hat die Polizei die Wohnungen von sieben Beschuldigten durchsucht. Vier davon sind Mitglieder des Stadtrats. (25.01.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.03.2017 | 09:00 Uhr