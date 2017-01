Stand: 31.01.2017 11:38 Uhr

Lingen: Flüchtlinge von Wachleuten misshandelt?

Eigentlich hätten sie für die Sicherheit der Menschen sorgen müssen. Doch was sich im Dezember 2015 offenbar in der Flüchtlingsunterkunft in Lingen zugetragen hat, ist das Gegenteil davon: Wie erst jetzt bekannt wurde, sollen zwei Mitarbeiter eines Wachdienstes drei pakistanische Flüchtlinge eingesperrt und schwer misshandelt haben. Das wirft die Lingener Staatsanwaltschaft den 36 und 28 Jahre alten Männern vor. Am kommenden Dienstag beginnt der Prozess gegen sie vor dem Amtsgericht. Die Anklage: gemeinschaftliche Körperverletzung und Freiheitsberaubung.

Faustschläge gegen Kopf und Körper

Laut Staatsanwaltschaft passierte der Übergriff am Abend des 20. Dezember 2015 in der damals als Flüchtlingsunterkunft genutzten Sporthalle des Gymnasiums Georgianum. Die beiden Angeklagten sollen ihre drei Opfer zunächst in einen Toilettenraum eingeschlossen und anschließend eines nach dem anderen herausgeholt und Kopf und Körper mit Fäusten malträtiert haben. Einer der Männer soll von den Sicherheitsleuten auch mit dem Kopf gegen eine Wand geschlagen worden sein. Die Pakistaner erlitten der Anklage zufolge unter anderem Prellungen und eine Nasenbeinfraktur. Eines der Opfer soll durch Schläge gegen den Kehlkopf beinahe das Bewusstsein verloren haben. Daraufhin riefen die Angeklagten Sanitäter hinzu, die dem Opfer Sauerstoff verabreichten, so die Staatsanwaltschaft.

Angeklagte bestreiten Vorwürfe

Beendet war das Martyrium der Männer damit aber noch nicht: Sie wurden erneut in die Toiletten gesperrt und erst am nächsten Morgen befreit. Die Angeklagten bestreiten die Tat. Weitere Verhandlungstermine am Lingener Amtsgericht sind für den 14. und 17. Februar angesetzt.

