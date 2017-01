Stand: 24.01.2017 17:22 Uhr

Geflügelpest: Jetzt auch Zucht-Gänse betroffen

Ein neuer Fall von Geflügelpest wurde am Dienstag aus einem Gänsezuchtbetrieb in der emsländischen Gemeinde Gersten bekannt. In dem Betrieb mit rund 3.000 Tieren sei die Krankheit nachgewiesen worden, teilte das Landesamt für Verbraucherschutz (Laves) mit. Erstmals seit Beginn des Seuchengeschehens im November 2016 ist damit ein Gänsebetrieb betroffen. Ob es sich allerdings um den hochansteckenden Erreger H5N8 handele, müsse noch untersucht werden. Der zuständige Dezernent des Landkreises Emsland, Marc-André Burgdorf, geht aber davon aus. Um die neue, mutierte Variante H5N5, die in einem Betrieb in Schleswig-Holstein nachgewiesen worden war, handelt es sich demnach nicht.

Suche nach den Ursachen

Aufgrund des Fundes dürfen bis auf Weiteres in einem Umkreis von zehn Kilometern rund um den Betrieb lebendes Geflügel und Eier nicht mehr transportiert werden. Alle Gänse werden nun getötet, außerdem wird der Betrieb gereinigt und desinfiziert. Experten sollen die Ursache der Infektion klären und mögliche Kontaktbetriebe identifizieren. Erst wenn nach drei bis vier Wochen kein neuer Fall von Geflügelpest aufgetreten ist, werden Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet wieder aufgehoben. Im gesamten Emsland - und in allen niedersächsischen Landkreisen mit Ausnahme von Lüchow-Dannenberg - gilt ohnehin die Stallpflicht für Geflügel.

200.000 Tiere getötet

Wegen der Geflügelpest wurden um den Jahreswechsel herum in Niedersachsen mehr als 200.000 Tiere getötet, zwölf Geflügelbetriebe waren betroffen. Seit einigen Wochen scheint sich die Lage etwas beruhigt zu haben. Doch offenbar ist die Gefahr noch nicht vorbei.

