Von der Straße zu Frau Schmidt - und wieder ins Leben von Josephine Lütke

Es ist spät am Abend, kurz vor Weihnachten. Jessica Schmidt hat Feierabend und steht neben der Kneipe, in der sie als Kellnerin in Osnabrück arbeitet. Da sieht sie einen Mann, der Pfandflaschen sortiert. Die 36-Jährige zögert nicht lange und spricht ihn an. "Brauchen Sie Hilfe? Wollen Sie mit zu mir nach Hause kommen, um sich etwas frisch zu machen und sich aufzuwärmen?", fragt sie. Es ist eine eiskalte Nacht. Der Mann kommt mit. Seitdem wohnt der wohnungslose Robert Pilch bei Jessica Schmidt, ihrem Freund und den Schwiegereltern in Vehrte bei Osnabrück.

Wohnungslose aufzunehmen kann beide Seiten überfordern

Helfen ist für Jessica Schmidt eine Selbstverständlichkeit. Und dazu gehört für sie auch, Hilfsbedürftige bei sich aufzunehmen. Experten raten dabei allerdings zu Vorsicht. Jemanden mit nach Hause zu nehmen, könne auf beiden Seiten zu Überforderung führen, sagt Anette Kaiser, Leiterin der Wohnungslosenhilfe des Diakonischen Werkes in Melle. Es gebe schließlich Hintergründe, warum Menschen wohnungslos sind. Das könnten auch psychische Erkrankungen, Anpassungsstörungen oder Suchtprobleme sein. Als Laie sei es nicht immer einfach, damit umzugehen und eine schlechte Erfahrung könne zu Enttäuschungen führen. Auch für Wohnungslose kann eine solche Situation laut Kaiser schwierig sein. Die Enge in einer Wohnung mit anderen Menschen könne sie überfordern. Außerdem seien Wohnungslose tendenziell eher misstrauisch, da sie oft kaum Erfahrung mit hilfsbereiten Menschen hätten, so Kaiser. Auch Robert Pilch ging es so. "Seit Ostern war ich auf der Straße, aber kein Mensch hat mich so etwas je gefragt. Daher war ich erschrocken und überrascht, als mich Jessica angesprochen hat", sagt er. Das war auch der Grund, warum der 41-Jährige zunächst zögerte. Doch Jessica Schmidt ließ nicht locker, sodass Robert Pilch sie schließlich begleitete.

Hilfe von Ehrenamtlichen ist wichtige Unterstützung

Die beiden verstanden sich auf Anhieb. Schon im Auto auf dem Weg ins etwa 15 Kilometer entfernte Vehrte erzählte er ihr seine Lebensgeschichte: Dass er seinen Job verlor, die Miete für seine Wohnung nicht mehr zahlen konnte und schließlich auf der Straße landete. Seit rund neun Monaten schlief Pilch daher in Büschen, Kellern oder mal eine Nacht bei Bekannten in Osnabrück. Ohne die Hilfe von Jessica Schmidt wäre das wohl auch heute noch so. Denn Pilch wusste nicht, wie er aus seiner Situation kommen soll. Grundsätzlich sei das Engagement von Ehrenamtlichen eine gute Unterstützung, sagt Anette Kaiser von der Wohnungslosenhilfe. "Viele sind ja auch wohnungslos geworden, weil ihnen ein soziales Netz fehlt", sagt sie. Menschen, die helfen wollen, rät sie, erst einmal Kontakt mit Wohnungslosen aufzunehmen und ihnen beispielsweise anzubieten, sie zu einer Beratungsstelle zu begleiten. Außerdem könne man auch direkt bei den Beratungsstellen nachfragen, wie man helfen kann. Ehrenamtliche helfen beispielsweise in den Übernachtungsstellen für Wohnungslose, bei der Essensausgabe oder auch mit Kleiderspenden. "Die Kombination aus einer fachlichen und einer ehrenamtlichen Unterstützung ist am besten", sagt Kaiser.

Von Behörde zu Behörde

Das weiß auch Jessica Schmidt. Zusammen mit ihrem neuen Mitbewohner war sie bereits bei Beratungsstellen und verschiedenen Ämtern. Robert Pilch wusste nicht, dass er einen Anspruch auf Arbeitslosengeld II hat. Deshalb lebte er von Pfandgeld. In der Wärmestube bekam er Essen und konnte seine Kleidung waschen. Jessica Schmidt war mit ihm mittlerweile bei der Gemeinde, um ihn zu melden und beim Jobcenter, um Sozialhilfe zu beantragen. Der Bewilligungsbescheid ist schon da. Jetzt suchen die beiden gemeinsam nach einer Wohnung und einem Job für den gelernten Elektriker.

"Liebe Familie mit einem großen Herz"

Noch bewohnt Robert Pilch ein kleines Zimmer in der Wohnung von Schmidt und ihrem Freund. "Das ist eine liebe Familie mit einem großen Herz", sagt er. Auf der Fensterbank in der Küche steht ein Blumenstrauß. Pilch hat ihn vor einigen Tagen gekauft. Als Dankeschön. Pilch soll nie wieder auf der Straße leben müssen. Deshalb darf er bleiben, bis er wieder auf eigenen Beinen steht. Und auch dann will Jessica Schmidt ihm bei den ersten Schritten in der neuen Wohnung helfen und den Kontakt halten. Denn Schmidt und Pilch sind Freunde geworden.

