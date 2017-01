Stand: 16.01.2017 15:32 Uhr

Zehn Verletzte bei Busunfall in Emstek

Bei einem schweren Unfall mit zwei Transportbussen in Emstek (Landkreis Cloppenburg) sind zehn Menschen verletzt worden, darunter ein Kleinkind. Drei Fahrzeuginsassen sollen nach ersten Polizeiangaben schwere Verletzungen davongetragen haben. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser in Bremen gebracht. Das Kind erlitt leichte Verletzungen. Einer der Busse, in dem acht Personen saßen, hatte Leiharbeiter transportiert.

Transporter prallen ineinander - Zehn Verletzte 16.01.2017 16:00 Uhr Bei Emstek im Landkreis Cloppenburg sind am Montagmittag zwei Transporter an einer Kreuzung ineinander geprallt. Unter den zehn Verletzten ist auch ein Kind.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Vorfahrt beim Abbiegen missachtet

Ursache für den Unfall ist nach ersten Ermittlungen der Polizei, dass der Fahrer des anderen Transporters die Vorfahrt missachtet haben soll. Gegen 12.40 Uhr war der weiße VW-Bus demnach aus der Straße Im Egterholz kommend nach links auf die Straße Garther Heide abgebogen. Dabei soll er dem mit acht Personen besetzten grünen Transporter, der von Garthe in Richtung Emstek unterwegs war, die Vorfahrt genommen haben. Die Straße war wegen der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.01.2017 | 15:00 Uhr