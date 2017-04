Stand: 27.04.2017 15:15 Uhr

Vier Monate Haft im "Gaffer-Prozess"

Keine Bewährung für den Hauptangeklagten: Das Amtsgericht Bremervörde hat den 27-Jährigen im sogenannten Gaffer-Prozess zu vier Monaten Haft verurteilt. Der Vorsitzende Richter sah den Tatvorwurf des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der Körperverletzung als erwiesen an. Die beiden 20 und 36 Jahre alten Mitangeklagten wurden dagegen zu Geldstrafen von 100 beziehungsweise 150 Euro verurteilt. Die Verteidiger hatten in allen drei Fällen Freispruch gefordert und schlossen Rechtsmittel gegen das Urteil nicht aus.

Videos 05:14 min Bremervörde: Gaffer-Prozess wieder unterbrochen 07.03.2017 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Im Juli 2015 sollen drei Schaulustige bei einem Unfall in Bremervörde die Rettungskräfte attackiert haben, jetzt stehen sie vor Gericht. Doch der Prozess wird vorerst unterbrochen. Video (05:14 min)

Rangeleien mit der Polizei

Die drei Brüder waren angeklagt, weil sie nach einem Verkehrsunfall in einer Eisdiele in Bremervörde mit zwei Toten am 5. Juli 2015 in Rangeleien mit der Polizei verwickelt waren. Dabei wurden Polizisten, ein Feuerwehrmann und der 27-Jährige verletzt. Die Angeklagten sahen sich selbst nicht als Gaffer. Ihre Anwälte sprachen am Donnerstag von einer seit zwei Jahren dauernden medialen und auch politischen Stimmungsmache gegen ihre Mandanten. Zudem kritisierten sie Ermittlungsfehler. So sei nie bewiesen worden, ob der 27-Jährige tatsächlich Fotos oder Videos gemacht habe.

Gesetzesinitiative passiert Bundesrat

Der Fall hatte zu einer Gesetzesinitiative aus Niedersachsen im Bundesrat geführt. Wer Helfer am Unfallort behindert oder Fotos und Videos von Toten und Verletzten macht, soll künftig mit Geld- oder Haftstrafen von bis zu einem Jahr sanktioniert werden. Die Länderkammer hat dem Vorstoß im Juni vergangenen Jahres bereits zugestimmt - im August ist der Gesetzentwurf beim Bundestag eingegangen. Wann er verhandelt wird, steht noch nicht fest.

