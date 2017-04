Stand: 13.04.2017 16:15 Uhr

Strandgut: Was ist in den schwarzen Päckchen?

Es ist zurzeit das Gesprächsthema auf der Insel Borkum: die mysteriösen Päckchen, die in den vergangenen Tagen am Strand angeschwemmt wurden. So groß wie Ziegelsteine und in schwarze Folie gewickelt. Spaziergänger hatten sie gefunden. Insulaner wie Urlauber fragen sich nun, was da wohl drin ist und ob noch mehr Päckchen angespült werden. Die Polizei hat unterdessen ihre Kontrollen an den Stränden verstärkt und bittet eindringlich darum, derartige Fundstücke bei der Polizei abzugeben. Denn es befänden sich chemische Substanzen darin. Nach Angaben eines Sprechers soll es sich um weißes Pulver handeln. Um welche Stoffe es sich genau handelt, sollen jetzt Experten in Leer herausfinden.

Spekulationen über den Inhalt

Insgesamt neun schwarze Päckchen hatte die Polizei am Donnerstag sichergestellt. Zwei Beamte in Zivil brachten sie - sicher verpackt in einer Kiste - aufs Festland zur Untersuchung. Woher die Pakete stammen, ist noch unklar. Auch an der Küste der Niederlande und in Belgien seien solche Fundstücke aufgetaucht, so der Polizeisprecher. Also liegt der Verdacht nahe, dass sie irgendwo über Bord gegangen sind. Zu Spekulationen, dass es sich um Drogenpakete handelt, wollte sich die Polizei nicht äußern. Dafür stellen aber Besucher wie Insulaner so ihre Vermutungen an. Einige machen sich auch Sorgen: Was ist, wenn die Päckchen von Kindern oder Hunden gefunden werden? Sie wollten auf jeden Fall wachsam sein und die Augen offen halten, sagten sie im Gespräch mit dem NDR.

Päckchen sofort zur Polizei bringen

Die Ermittler vermuten, dass in den kommenden Tagen noch weitere Päckchen angeschwemmt werden. Wer eins findet, solle es sofort zur Polizeidienststelle auf Borkum bringen, mahnen die Beamten. Die enthaltenen Substanzen könnten "zu erheblichen gesundheitlichen Problemen führen", heißt es. Und nicht nur das: Sollte es sich beim Inhalt tatsächlich um etwas Illegales handeln, ist es sogar strafbar, diesen zu behalten. Wer erwischt wird, muss sogar mit einer empfindlichen Strafe rechnen, denn die Pakete wiegen jeweils immerhin ein Kilogramm.

Langeoogs Strandgut war etwas harmloser

Das Strandgut, mit dem Langeoog kürzlich zu kämpfen hatte, war offenbar deutlich harmloser. Unmengen von Überraschungseiern landeten im Januar auf der Insel, außerdem Legosteine, "Star Wars"-Figuren und vieles mehr. Ein Frachter war auf seiner Fahrt von Rotterdam nach Bremerhaven in das Sturmtief "Axel" hineingeraten und hatte fünf Container verloren.

