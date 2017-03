Stand: 07.03.2017 12:33 Uhr

Prozess gegen mutmaßliche Gaffer erneut vertagt

Nach einer fünfmonatigen Unterbrechung wird der Prozess gegen drei mutmaßliche Gaffer am Amtsgericht Bremervörde heute fortgesetzt. Angeklagt sind drei Brüder wegen Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und versuchter Nötigung. Sie sollen die Rettungsarbeiten behindert haben, nachdem im Juli 2015 ein Auto ungebremst in die Fensterfront einer Eisdiele in Bremervörde gekracht war und dabei ein 65-Jähriger und ein Zweijähriger ums Leben kamen.

Prozess wurde zur Akteneinsicht unterbrochen

Der Prozess war im September vergangenen Jahres gleich nach Beginn wieder unterbrochen worden, weil alle Prozessbeteiligten Einsicht in die Hauptakte des Unfalls bekommen sollten. Die Akte gibt nach Angaben der Verteidigung Aufschluss darüber, dass es sich bei den drei Angeklagten nicht um Unfall-Schaulustige handelte, sondern um Bekannte des Eisdielen-Besitzers, die sich nach dem Unfall Sorgen machten. Von einer persönlichen Beziehung zwischen den Brüdern und dem Inhaber, der bei dem Unfall verletzt worden war, hatte die Anklage nach eigenen Angaben bis dahin keine Kenntnis.

Brüder bedrohten und verletzten Einsatzkräfte

Dem mittlerweile 27 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, mit einer Drohung gegen einen Polizisten auf die Aufforderung reagiert zu haben, den abgesperrten Bereich nach dem Unfall vor der Eisdiele zu verlassen. "Dich werde ich noch umbringen, ich bringe Waffen mit", soll er laut Anklage gesagt haben. Gegen den Versuch, ihn wegzuführen, habe er Widerstand geleistet. Bei einer darauffolgenden Auseinandersetzung soll der 17-Jährige dann zwei Polizisten verletzt haben. Ihm wird Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung zur Last gelegt.

Sein inzwischen 20 Jahre alter Bruder soll ihm geholfen und einem Feuerwehrmann, der den Polizisten helfen wollte, in den Rücken geschlagen und getreten und anschließend ins Gesicht geschlagen haben. Er muss sich vor Gericht wegen Körperverletzung verantworten. Dem dritten Angeklagten, dem 35 Jahre alten Bruder der beiden, wird versuchte Nötigung vorgeworfen. Er soll einem Polizisten gedroht haben, ihn zu verprügeln, wenn dieser das Handy seines Bruders nicht herausrücke. Der Polizist war allerdings gar nicht im Besitz des Handys.

Verfahren gegen Unfallverursacherin vor dem Ende

Unterdessen nähert sich der Prozess gegen die Unfallverursacherin dem Ende. Sie steht in einem separaten Verfahren vor dem Amtsgericht. Am Mittwoch sollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers halten. Möglicherweise fällt auch das Urteil. In dem Prozess hatten mehrere Ärzte ausgesagt, dass die Frau unter epileptischen Anfällen litt. Unklar ist, ob die 61-Jährige bei dem Unfall fahruntüchtig war.

Gaffer sollen schwerer bestraft werden Um die Behinderung von Einsatzkräften an Unfallorten durch Gaffer stärker zu ahnden, haben Niedersachsen und Berlin 2016 eine Gesetzesverschärfung auf den Weg gebracht. Ein Entwurf des Bundesrates liegt dem Bundestag vor, wurde dort aber noch nicht beraten. Kern des Entwurfs ist, dass es eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafen für diejenigen geben soll, die bei "Unglücksfällen, gemeiner Gefahr oder Not" Rettungskräfte behindern.

