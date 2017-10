Stand: 30.10.2017 07:23 Uhr

Frachter vor Langeoog auf Grund gelaufen

Nach dem heftigen Sturm "Herwart" ist am Sonntag ein Frachter knapp drei Kilometer vor der Ostfriesischen Insel Langeoog auf Grund gelaufen. Das Schiff trieb bei starkem Seegang bereits seit Sonntagmorgen in der Deutschen Bucht. Mehrere Versuche, die 225 Meter lange, unbeladene "Glory Amsterdam" zu bergen, blieben zunächst erfolglos. Mit dem Abendhochwasser soll der nächste Anlauf unternommen werden. An Bord befinden sich 22 Menschen, sie sind nach ersten Erkenntnissen des deutschen Havariekommandos unverletzt.

Erster Bergungsversuch scheitert

Der Hochseeschlepper "Nordic" sollte das havarierte Schiff bereits am Sonntag sichern, doch die Leinenverbindungen brachen immer wieder. Auch vier Spezialisten, die bei sieben Meter hohen Wellen per Hubschrauber auf dem Schiff abgesetzt wurden, konnten zunächst wenig ausrichten.

Bisher kein Austritt von Schadstoffen

Die "Glory Amsterdam" hat rund 1.800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel als Betriebsstoffe an Bord. Ein in Nordholz (Landkreis Cuxhaven) gestartetes Ölüberwachungsflugzeug des Haveriekommandos überflog das Gebiet. Bislang sei kein Austritt von Schadstoffen festgestellt worden, sagte eine Sprecherin des Lagezentrums am späten Abend. Die Situation werden als "prinzipiell stabil" eingeschätzt.

