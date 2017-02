Stand: 22.02.2017 13:32 Uhr

Frachter-Besatzung weiter in Gewalt von Piraten

Auch mehr als zwei Wochen nach dem Überfall auf einen Frachter der ostfriesischen Reederei Briese vor der nigerianischen Küste sind die acht Besatzungsmitglieder noch immer in der Gewalt von Piraten. "Wir haben Kontakt mit den Entführern und den Opfern und arbeiten weiter an einer Lösung zur Freilassung", sagte ein Reedereisprecher am Mittwoch in Leer. Ein Krisenstab des Unternehmens stehe dazu in engem Kontakt mit den deutschen Behörden.

Immer wieder Überfälle vor der Küste Westafrikas

Die Angreifer hatten nach einem Schusswechsel sieben russische Besatzungsmitglieder und einen ukrainischen Seemann der "BBC Caribbean" als Geiseln genommen und verschleppten sie an einen unbekannten Ort. Immer wieder kommt es vor der Küste Westafrikas nach Informationen des Bundesnachrichtendienstes zu ähnlichen Überfällen. Dabei verfolgen schwer bewaffnete Piraten mit schnellen Booten Handelsschiffe, entern sie und rauben Teile der Ladung. Häufig werden Besatzungsmitglieder an Land verschleppt, um Lösegeld zu erpressen.

2013 werden acht Schiffe gekapert

2013 waren vor Westafrika insgesamt acht deutsche Schiffe von Angriffen betroffen. Dabei wurden in zwei Fällen mehrere Besatzungsmitglieder ins Landesinnere von Nigeria verschleppt und später gegen ein Lösegeld freigelassen. Nach Angaben des Bundesnachrichtendienstes waren dort 2014 sechs Schiffe deutscher Eigner von Raubüberfällen betroffen.

