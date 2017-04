Stand: 13.04.2017 14:21 Uhr

Busfahrer verweigert verschleierter Frau die Fahrt

Ein Stadtbusfahrer hat einer vollverschleierten Frau in Emden offenbar mehrere Male die Mitfahrt verweigert. Nach Angaben der Polizei hatte der Busfahrer Sicherheitsbedenken geäußert. Dass er die Frau aufgrund des Nikabs nicht mitgenommen hat, sei nicht rechtens gewesen, sagte eine Polizeisprecherin gegenüber NDR.de. Der Mann habe durch sein Handeln gegen das Personenbeförderungsgesetz verstoßen. Busfahrer dürfen die Mitfahrt nur mit triftigen Gründen verweigern, etwa wenn Personen stark alkoholisiert sind oder randalieren.

Familie der Frau erstattete Anzeige

Bei der Frau handelt es sich um die 30-jährige Algerierin Soumia Taouari. Die Familie der Frau hatte den Busfahrer bei der Polizei angezeigt - wie auch schon in den Jahren 2015 und 2016. Gegenüber NDR 1 Niedersachsen gab die Frau an, dass sie und ihr Kind insgesamt fünf bis sechs Mal von dem Busfahrer nicht mitgenommen wurden. Er habe ihr gesagt, dass er sie in dem Aufzug nicht mitnehme, sagte die Frau. Entschuldigt habe sich für den Vorfall bei ihr bisher niemand. Noch einmal in den Bus steigen wolle sie nun aus Angst vor weiterer Schikane aber nicht.

Strafe von bis zu 10.000 Euro

Die Polizei hat inzwischen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Busfahrer eingeleitet. Dem Mann droht eine Strafe zwischen 50 und im Höchstfall 10.000 Euro. Ob es aber dazu komme und wie hoch die Strafe ausfalle, hänge von der Verhältnismäßigkeit des Falles ab, sagte Stadtsprecher Eduard Dinkela. Für eine Beurteilung müssten zunächst der Fahrer und das Busunternehmen angehört werden. Ob die Anzeigen aus den vergangenen Jahren Konsequenzen für den Busfahrer hatten, wollte Dinkela mit Blick auf das Datenschutzgesetz nicht sagen. Vom Dienst jedenfalls wurde der Busfahrer nicht suspendiert.

Busfahrer mehrmals ermahnt

Der Busfahrer soll laut dem Stadtverkehr Emden, einer Tochterfirma der Stadtwerke, mehrmals vom zuständigen Busunternehmen ermahnt worden sein. Temmo Poppenga, Geschäftsführer des Stadtverkehrs Emden, bedauerte den Vorfall gegenüber NDR 1 Niedersachsen zwar. Allerdings sagte er auch, dass es sich um eine "ungewöhnliche Situation" handele. Die Frau sei vermutlich die einzige, die in Emden vollverschleiert sei. Warum die Situation für den Busfahrer ungewöhnlich gewesen sei und er von einer möglichen Gefahrensituation ausging, obwohl er die Frau offenbar seit mehreren Jahren kannte, konnte Poppenga gegenüber NDR.de nicht genauer erklären.

