Stand: 19.10.2017 15:58 Uhr

A 27 wird zwischen Walsrode und Verden gesperrt

Autofahrer müssen für ihre Fahrt auf der Autobahn 27 am Wochenende mehr Zeit einplanen. Der Grund ist eine Sperrung des Abschnitts zwischen Verden-Ost und Walsrode-West in beide Richtungen ab Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr. Auf der Strecke soll eine Brücke komplett abgerissen werden. Für die Autofahrer werden Umleitungsstrecken eingerichtet.

Karte: Vollsperrung der A 27 zwischen Verden und Walsrode

Umleitungen führen durch Verden

In beiden Richtungen führen die Umleitungen durch das Verdener Stadtgebiet. Demnach dürfte es zu erheblichen Behinderungen in der Stadt kommen. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmer, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.

In Richtung Bremen führt die U 5 von der Anschlussstelle Walsrode-West über Kirchboitzen nach Verden. Konkret geht es über die B 209 und L 160, weiter über den Berliner Ring und die Max-Planck-Straße zur Anschlussstelle Verden-Ost. In der Gegenrichtung, also Richtung Hannover, müssen Autofahrer die A 27 in Verden-Ost verlassen, dann über die L 171, den Berliner Ring, die L 160 und L 159 über die B 209 zur Anschlussstelle Walsrode-West.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.10.2017 | 08:00 Uhr