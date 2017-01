Stand: 27.01.2017 12:33 Uhr

Walsrode auf dem Trockenen: Stadt ohne Wasser

25.000 Menschen ohne Wasserversorgung, dazu ein Klinikum, dem das Trinkwasser für die Versorgung von Patienten auszugehen droht. Genau diese Situation hat sich gestern Abend in Walsrode ergeben. Ein Leck an einer der Hauptversorgungsleitungen an der Kreisstraße 119 im Südosten der Stadt führte dazu, dass der örtliche Wasserversorger, die Stadtwerke Böhmetal, um 20.40 Uhr vorsorglich die Wasserversorgung im gesamten Stadtgebiet eingestellt hat. Eine fieberhafte Suche nach der Ursache begann, der Engpass dauerte bis 0.30 Uhr. Dann kam wieder überall Wasser aus dem Hahn.

Keine kritische Lage, aber Alarmbereitschaft

Ja, es habe deutlich weniger Wasserdruck gegeben, sagte Sprecherin Manuela Stehr vom Heidekreis-Klinikum zu NDR.de. "Einen kompletten Ausfall hatten wir allerdings nicht." Deshalb sei auch keine wirklich kritische Situation entstanden. Bürgermeisterin Helma Spöring (parteilos) sagte zu NDR.de, man habe die Bürger über die Krisen-App BIWAPP und Facebook über die Situation informiert, der Krisenstab der Stadt sei bereits alarmiert gewesen. Mitarbeiter der Stadtwerke hätten das Leck aber rechtzeitig gefunden und die anderen Leitungen wieder freigegeben, bevor die Lage Anlass zur Sorge bereitet hätte. "Für einen längeren Notfall haben wir einen Krisenplan, der aber nicht genutzt werden musste", sagte Spöring.

40 Jahre alte Leitung war porös

Das Wasser musste Stadtwerke-Geschäftsführer Martin Hack zufolge abgestellt werden, weil ein Riss an der Kunststoffleitung aus den 70-er Jahren entstanden war. "Die Leitung wurde damals gesteckt, nicht geklebt. Das war nicht optimal", sagte er im Gespräch mit NDR.de. "Außerdem ist das Material aus Altersgründen anfälliger für Risse." Die Leitung mit 250 Millimetern Durchmesser stehe permanent unter Druck. Auch die momentan sehr wechselhaften Temperaturen trügen zur Ermüdung des 40 Jahre alten Kunststoffs bei: "Es gefriert, dann wärmt es wieder auf. Und das immer wieder." Fast eine Million Liter Wasser seien ausgetreten, bis man den Schaden lokalisiert hatte. Für die Suche sei zunächst alles abgestellt und dann Sektor für Sektor wieder freigegeben worden.

Erleichterung im Klinikum

Die Leitung in zwei Metern Tiefe werde nun freigelegt und anschließend repariert, sagte Hack. Spätestens übermorgen könnte sie dann wieder durchspült und nach Freigabe durch das Gesundheitsamt auch wieder in das Leitungsnetz integriert werden. Im Klinikum ist man erleichtert, dass es nicht zu einer dramatischeren Lage gekommen ist. Vorsorglich waren Feuerwehr und Technisches Hilfswerk benachrichtigt worden, um mit Tankwagen voller Wasser auszuhelfen. "Es ist hilfreich, wenn man eine solche Situation einmal erlebt hat", sagte Sprecherin Stehr. "Wir werden nun noch einmal mit allen Beteiligten darüber sprechen, was im Ernstfall zu tun ist."

