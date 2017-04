Stand: 25.04.2017 11:10 Uhr

Trio schweigt zu Gewaltexzess in Gronau

Das Martyrium des Mannes soll 37 Stunden gedauert haben: Vor dem Landgericht Hildesheim müssen sich seit Dienstag eine Frau sowie zwei Männer wegen schwerer Vergewaltigung, gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung verantworten. Sie sollen einen 36-jährigen Mann in einer Wohnung in Gronau an der Leine festgehalten, geschlagen und sexuell misshandelt haben. Doch zu den Vorwürfen schwiegen die Angeklagten zum Prozessauftakt.

Trio seit Weihnachten in Untersuchungshaft

Kurz vor Weihnachten - am 22. Dezember 2016 - hatte das Opfer seine 45 Jahre alte Nachbarin besucht, um mit ihr ihren Geburtstag nachzufeiern. Als der 36-Jährige in der Wohnung eintraf, waren die beiden anderen 42 und 43 Jahre alten Angeklagten bereits in der Wohnung. Zu dem Gewaltexzess soll es dann laut Anklage im Streit um eine Flasche Wodka gekommen sein. Erst an Heiligabend gelang dem schwer verletzten 36-Jährigen die Flucht. Ärzte stellten im Krankenhaus Knochenbrüche im Gesicht und Prellungen am ganzen Körper fest. Das Trio sitzt seit Weihnachten in Untersuchungshaft.

Hildesheim: Prozessauftakt in Misshandlungsfall NDR 1 Niedersachsen - 25.04.2017 07:00 Uhr Autor/in: Eickhoff, Helmut (gespr: Fallak, Annika) Zwei Männer und eine Frau sind angeklagt, einen 36-Jährigen in Gronau (Landkreis Hildesheim) schwer misshandelt zu haben. Der Prozess beginnt am Dienstag.







Weitere Informationen Trio aus Gronau wegen Vergewaltigung angeklagt 30 Stunden sollen zwei Männer und eine Frau aus Gronau einen 36-Jährigen getreten und vergewaltigt haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Hildesheim Anklage erhoben. (10.03.2017) mehr Gronau: Mann 30 Stunden lang misshandelt Mehr als 30 Stunden sollen zwei Männer und eine Frau einen 36-Jährigen aus Gronau in einer Wohnung festgehalten, geschlagen und gedemütigt haben. Die mutmaßlichen Täter sind in Haft. (28.12.2016) mehr

