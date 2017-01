Liveticker

16:14 Uhr - 43. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Beim HSV hat sich Holtby jetzt etwas zurückfallen lassen, um den Ausfall von Ekdal im defensiven Mittelfeld zu kompensieren.

16:14 Uhr - 44. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Distanzschuss nochmal von Darmstadts Gondorf - drüber.

16:13 Uhr - 44. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Gelbe Karte für Schürrle nach einem Foul im Mittelfeld an Delaney.

16:13 Uhr - 43. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Beide Mannschaften haben große Mühe, in den Strafraum zu gelangen. Torchancen sind absolute Mangelware.

16:13 Uhr - 43. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Gelbe Karte für André Schürrle

16:13 Uhr - 43. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Beide Teams wollen jetzt nur noch das torlose Remis in die Pause nehmen.

16:13 Uhr - 43. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Schürrle 'eröffnet' das Spiel wieder - mit einem Freistoß, der doch deutlich neben das Tor geht.

16:12 Uhr - 43. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Durch die Proteste - und auch weil Reus behandelt werden musste - dauert die Unterbrechung nun schon knapp vier Minuten.

16:12 Uhr - 41. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Der HSV kann sich jetzt gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte befreien und wird auch immer wieder für Foulspiele zurückgepfiffen. Das wird eine schwere zweite Hälfte für die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol.

16:11 Uhr - 41. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Auch TSG-Keeper Baumann ist ein mitspielender Torwart. Er klärt elegant.

16:11 Uhr - 41. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Darmstadt scheut weiterhin jedes Risiko und lauert offensiv ausschließlich auf einen lucky punch.

16:11 Uhr - 41. Min. FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 0:0 Geis mit den Freistoß von der rechten Seite. Höwedes kommt mit dem Kopf ran, am zweiten Pfosten verpasst Choupo-Moting dann etwas überrascht die Kugel einzunicken.

16:10 Uhr - 40. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Die Bremer protestieren natürlich heftig, auch weil sie eine Abseitsposition gesehen haben wollen. Wir halten aber fest: Es ist kein Abseits (Veljkovic auf gleicher Höhe mit Reus)! Und es ist eine klare Rote Karte (Letzter Mann und rohes Spiel)!

16:10 Uhr - 39. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Ntep zu foulen kann offenbar teuer werden. Für drei Fouls an dem Franzosen haben die Hamburger bereits drei Gelbe Karten gesehen. Zwei davon Ekdal.

16:09 Uhr - 39. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Gelbe Karte für Ja-Cheol Koo

16:09 Uhr - 39. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Nach Pass von Castro stürmt Reus alleine auf den Keeper zu und spitzelt den Ball am herausstürmenden Drobny vorbei. Der Tscheche aber hat da bereits sein rechtes Bein ausgestreckt und trifft Reus am Oberschenkel.

16:09 Uhr - 39. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 War es das nun doch für Werder? Rote Karte für Drobny! Absolut berechtigt.

16:09 Uhr - 38. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Mallis abgefälschter Schuss bringt dem VfL einen Freistoß. Den führt Rodriguez aus. Hamburg klärt.

16:09 Uhr - 39. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Vrancic rempelt im Mittelfeld Jantschke um - trotz anschließender Unschuldsmiene ein klares Foul.

16:08 Uhr - 39. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Rote Karte für Jaroslav Drobny

16:08 Uhr - 37. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Gelbe Karte für Matthias Ostrzolek

16:07 Uhr - 37. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Der Freistoß bringt der TSG nichts ein. Es geht wieder aufs Tor von Baumann.

16:07 Uhr - 37. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Großes Gewusel im Strafraum der Bremer. Pulisic dribbelt sich zunächst an zwei Bremern vorbei und läuft auf Drobny zu. Beim Pass auf Kagawa steht der Japaner aber im Abseits. Dennoch kommt Pulisic nochmal an den Ball, ehe ihn Drobny sicher hat. Da hatte der Schiedsrichter aber längst abgepfiffen.

16:07 Uhr - 37. Min. FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 0:0 Erneut erobert sich Goretzka den Ball, in der Mitte steht Choupo-Moting frei. Der Jungnationalspieler will seinen Angreifer bedienen, aber der hohe Ball erreicht den Kameruner nicht.

16:07 Uhr - 36. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Jedenfalls hat der HSV jetzt 55 Minuten in Unterzahl vor sich. Gegen dominante Wolfsburger. Das wird nicht leicht.

16:06 Uhr - 36. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Gelbe Karte für Niklas Süle

16:06 Uhr - 35. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Was genau Zwayer so spät doch noch dazu gebracht hat, Ekdal vom Platz zu schicken, war nicht zu erkennen. Seine erste Reaktion deutete jedenfalls nicht darauf hin.

16:06 Uhr - 36. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Nouri ärgert sich an der Seitenlinie über die vergebenen Großchancen, auch Tuchel sieht alles andere als glücklich aus. Der BVB droht das Spiel aus der Hand zu geben.

16:06 Uhr - 36. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Nochmal Gladbach. Doch diesmal steht Hofmann abseits. Darmstadt schaltet schnell um, aber dann leistet sich Colak ein Offensivfoul.

16:05 Uhr - 35. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Der Ex-Augsburger Vogt bei der TSG ein Aktivposten als zentraler Verteidiger - auch im Aufbau nach vorn.

16:05 Uhr - 35. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Doppelchance Werder! Wieder bringt Kruse einen Freistoß brandgefährlich ins Zentrum. Delaney kommt an den Ball und zieht ab - Weidenfeller pariert! Moisander bekommt die Gelegenheit zum Nachschuss und verzieht komplett.

16:05 Uhr - 34. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Gelbrote Karte für Albin Ekdal

16:04 Uhr - 33. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Gelbe Karte für Diego Benaglio

16:04 Uhr - 33. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Ekdal senst Ntep von hinten um und hat großes Glück, dass er nicht vom Platz fliegt. Die erste Gelbe war noch zu hart, aber dieses Foul hätte Gelb klar verdient gehabt. Sehr schwache Auslegung von Zwayer.

16:04 Uhr - 34. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Jetzt mal wieder Gladbach mit Zug zum Tor: Raffael bedient Wendt auf links, der sich schön gegen Heller durchsetzt, den Ball dann aber in Rücklage deutlich übers Tor schießt.

16:03 Uhr - 34. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Die Augsburger mit einem kleinen Powerplay - aber beide Teams bisher kaum zu überwinden.

16:03 Uhr - 33. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Delaney mit einer sehenswerten Direktabnahme, nachdem Castro mit dem Kopf geklärt hatte. Für Weidenfeller aber keine echte Gefahr.

16:03 Uhr - 33. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Inzwischen ist etwas mehr als eine halbe Stunde gespielt - und Bremen ist deutlich besser in der Partie. Der BVB kam in den letzten zehn Minuten nur noch zu einer Torchance. Dennoch: Die Führung ist nach wie vor verdient.

16:02 Uhr - 32. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Fast die Chance für Gomez, dem eine Hereingabe von Guilavogui am Fünfmeterraum unter dem Fuß durchrutscht. Klar ist aber: Wolfsburg ist bemüht, den Torjäger in Szene zu setzen.

16:02 Uhr - 32. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Gefährlicher Freistoß von Kruse in den Strafraum des BVB: Moisander hätte beinahe einschieben können, wird aber in letzter Sekunde gestoppt.

16:02 Uhr - 32. Min. FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 0:0 Ingolstadt wird jetzt mutiger, merkt das hier heute etwas gehen könnte und das Schalke kein Übergegner ist. Erschreckend wie wenig in der Offensive von den Schalker Knappen kommt.

16:01 Uhr - 32. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Amiri trifft beim anschließenden Freistoß nur in die Mauer. Ein Eckball folgt sogleich.

16:01 Uhr - 32. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Gladbach hat die Darmstädter durch zunehmende Passivität aufgebaut und zurück ins Spiel gebracht.

16:00 Uhr - 30. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Caligiuri kommt nach einer Ecke von Malli in der zweiten Reihe zum Abschluss, schießt aber deutlich am Tor vorbei.

16:00 Uhr - 30. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Zuber mit dem ersten Abschluss für die TSG. Keeper Hitz faustet nach vorn.

16:00 Uhr - 31. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Pizarro erobert den Ball gegen Weigl und setzt Kruse in Szene. Der holt zumindest einen Eckball raus.

16:00 Uhr - 30. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Ecke für Darmstadt: In der Folge fällt Sirigu nach Zweikampf mit Stindl am Fünfer. Die SV-Fans fordern Elfmeter, aber Schiedsrichter Fritz lässt korrekterweise weiterspielen.

16:00 Uhr - 29. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Der etwas kleinliche Pfiff von Zwayer gegen Ekdal resultiert in einem Freistoß für Wolfsburg am linken Strafraumrand. Den schlägt Rodriguez vor das Tor. Hamburg klärt.

15:59 Uhr - 30. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 30 Minuten vorüber - nicht nur optisch ist der FCA überlegen. Die Gäste indes kommen noch nicht in die Tiefe.

15:59 Uhr - 28. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Gelbe Karte für Albin Ekdal

15:59 Uhr - 29. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Und da wäre es fast passiert: Heller flankt von rechts scharf vors Gladbacher Tor, Colak kommt im Zentrum einen Schritt zu spät, auch Rosenthal erwischt den Ball nicht mehr.

15:58 Uhr - 29. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Übrigens: Der FC Augsburg hat den Vertrag mit Stürmer Raul Bobadilla um weitere zwei Jahre bis zum Sommer 2020 verlängert. Der 29-jährige Bobadilla war im Sommer 2013 vom FC Basel zu den Augsburgern gewechselt.

15:58 Uhr - 28. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Fehler von Guilavogui im Mittelfeld und der HSV kontert. Kostic geht durch die Mitte und spielt Holtby auf der rechten Seite an. Dem verspringt der Ball leicht und sein Schuss wird geblockt. Da war mehr drin für die Gäste.

15:58 Uhr - 28. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Wir werden das selbstverständlich schnellstmöglich nachliefern, was mit Gnabry ist.

15:58 Uhr - 28. Min. FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 0:0 Ingolstadts Cohen bekommt den Ball in zentraler Position vor dem Sechzehner, er zieht mit der flachen Seite ab, schießt aber nicht platziert genug und so wird der Schuss von Geis abgeblockt.

15:57 Uhr - 27. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Dahinter muss eine Verletzung stecken, sonst gäbe es keinen Grund für diesen Wechsel. Allerdings war nicht annähernd etwas in diese Richtung zu sehen. Vielleicht hat er sich irgendwie vertreten. Gnabry geht auch gleich in die Katakomben.

15:57 Uhr - 27. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Gnabry muss runter! Zumindest deutet alles darauf hin. Nouri nimmt seinen besten Torschützen nach nicht einmal einer halben Stunde vom Feld - Veljkovic kommt für ihn.

15:57 Uhr - 27. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Die Fohlen bauen die Lilien auf, in dem sie ihr Anfangstempo aus dem Spiel genommen haben und auch nicht mehr so zwingend nach vorne agieren.

15:56 Uhr - 27. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Die Augsburger beeindrucken kämpferisch - und mit defensiver Qualität.

15:56 Uhr - 26. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Milos Veljkovic kommt für Serge Gnabry

15:56 Uhr - 26. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Bremen kommt jetzt häufiger über die linke Seite. Garcia schaltet sich immer wieder offensiv mit ein. Piszczek macht seine Sache auf der rechten Abwehrseite beim BVB bislang aber gut.

15:56 Uhr - 26. Min. FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 0:0 Nach Kolasinac-Flanke lässt Matip den Ball ganz lässig mit der Brust zu seinem Keeper Hansen abtropfen.

15:55 Uhr - 25. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Die Torschuss-Statistik zeigt bei beiden Vereinen bisher die ernüchternde Null. Wolfsburg dafür immerhin mit 66 Prozent Ballbesitz.

15:55 Uhr - 26. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Endlich mal wieder eine Offensivaktion der Lilien: Colaks Schuss von der Strafraumgrenze wird jedoch geblockt.

15:55 Uhr - 25. Min. FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 0:0 Kolasinac setzt sich gut im Doppelpass mit Choupo-Moting auf der linken Seite durch und will den Ball vor das Tor spielen, er bleibt allerdings an Ingolstadts Hadergjonaj hängen, der bei der Abwehraktion rutscht und dabei springt der Ball auch an die Hand. Schiedsrichter Osmers gibt keinen Elfmeter, knifflige Aktion.

15:54 Uhr - 24. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Schürrle stürmt über rechts heran und flankt gut in die Mitte. Kagawa wäre einschussbereit gewesen, aber Bartels klärt artistisch per Kopf zur Ecke.

15:54 Uhr - 24. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Die Hoffenheimer nehmen etwas das Tempo raus, aber das Spiel bekommen sie noch nicht wirklich in den Griff.

15:53 Uhr - 23. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Bei den Hamburgern machen bisher nur die mitgereisten Fans auf sich aufmerksam. Die Akteure auf dem Rasen haben derzeit auch nur eine Zuschauerrolle.

15:53 Uhr - 23. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Gladbach nimmt nun ein bisschen Tempo aus dem Spiel. Das ist sicher kein kluger Schachzug.

15:53 Uhr - 23. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Die Gastgeber sind jetzt zumindest körperlich angekommen in dieser Partie. Sie wehren sich jetzt.

15:52 Uhr - 23. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Die kurze Unterbrechung und auch die erste Bremer Torchance durch Bartels haben den BVB so ein wenig aus dem Konzept gebracht.

15:52 Uhr - 22. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Schmid beim Freistoß - Ji kommt zum Kopfball, aber sichere Beute für Baumann.

15:52 Uhr - 21. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Schönes Solo von Ntep auf der linken Außenbahn. Flache Hereingabe und Gomez schießt den Ball aus der Drehung in Richtung Tribüne.

15:52 Uhr - 22. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Überhaupt 'besticht' Darmstadt in der Offensive bislang doch in erster Linie durch Harmlosigkeit.

15:51 Uhr - 21. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Gelbe Karte für Philipp Ochs

15:51 Uhr - 21. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Rosenthal versucht jetzt an der Gladbacher Strafraumgrenze eine Hinterkopfball-Vorlage, doch die findet keinen Abnehmer.

15:51 Uhr - 21. Min. FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 0:0 Die ersten 20 Minuten sind rum. Schalke ist engagiert, kommt allerdings nicht zu richtigen Torchancen, weil die Ingolstädter gut hinten stehen und auch immer wieder mit Entlastungsangriffen Druck von der eigenen Abwehr nehmen.

15:50 Uhr - 20. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Viele kleine Fouls beenden immer wieder den Spielfluss. Schiedsrichter Zwayer pfeift auch konsequent jedes dieser Foulspiele ab.

15:50 Uhr - 20. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Reus steht wieder, fasst sich aber immer wieder an die Wade. Jetzt läuft er langsam zurück auf den Platz.

15:49 Uhr - 19. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Bauer sieht für die Aktion völlig zu Recht die Gelbe Karte.

15:49 Uhr - 19. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Gelbe Karte für Robert Bauer

15:49 Uhr - 19. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Jetzt liegt Reus nach einem Foul von Bauer auf dem Boden und hält sich das Bein.

15:49 Uhr - 19. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Darmstadt hat zwar bisher die etwas bessere Zweikampfbilanz, doch das gefährlichere Team ist zweifellos die Borussia.

15:48 Uhr - 18. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Die Hausherren sind nun deutlich besser im Spiel, haben mehr Ballbesitz und soweit alles unter Kontrolle. Nur die Torgefahr fehlt noch.

15:48 Uhr - 19. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Langer Ball auf Hoffenheims Uth - aber Keeper Hitz spielt mit und fängt den Ball ab.

15:48 Uhr - 18. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Die erste Chance für Werder ist da - und dann sogar eine richtig gute. Bartels rennt mit der Kugel in den Sechzehner und zieht auf halbrechter Position einfach mal ab. Weidenfeller hält klasse!

15:48 Uhr - 18. Min. FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 0:0 Goretzka kommt bei der Ecke zum Nachschuss, aber sein Schuss bleibt in einer Wand von Ingolstädtern hängen.

15:47 Uhr - 18. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Offensiv wählen die Darmstädter immer wieder hohe Bälle als Stilmittel, bislang ohne jeden Erfolg.

15:47 Uhr - 18. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 So gesehen ist Werder mit dem 0:1 nach 18 Minuten noch sehr gut bedient.

15:47 Uhr - 17. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Gondorf zieht den Freistoß in den Gladbacher Strafraum, Dahoud kann letztlich klären.

15:47 Uhr - 17. Min. FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 0:0 Schalke bekommt den ersten Eckball, nachdem Ingolstadts Hadergjonaj gegen Kolasinac geklärt hatte.

15:46 Uhr - 16. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Jetzt Gerhardt mit der Flanke von links. Wieder etwas zu hoch für Gomez, der zwar mit dem Kopf dran ist, aber keinen Druck dahinter bekommt. Der HSV befindet sich jetzt in der Defensive.

15:46 Uhr - 17. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Erstaunlich offensiv agieren die Augsburger - die Hoffenheimer dadurch noch verunsichert.

15:46 Uhr - 16. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Jetzt fängt sogar Drobny mit Unaufmerksamkeiten an. Ein einfacher Pass zu Garcia landet beinahe im Seitenaus. Es sieht danach aus, als würden alle Grün-Weißen neben sich stehen.

15:46 Uhr - 16. Min. FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 0:0 Schalke kann sich sehenswert befreien, aber am Ende verliert Schöpf den Ball, dabei war Choupo-Moting schön mitgelaufen.

15:45 Uhr - 15. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Wolfsburg baut nun etwas mehr Druck auf. Seguin wieder mit einer Flanke von der rechten Seite, allerdings findet sich kein Abnehmer.

15:45 Uhr - 16. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Jetzt holt Heller gegen Hazard auf rechts einen Freistoß für den SV heraus.

15:45 Uhr - 15. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Fehler über Fehler - bei Werder geht es drunter und drüber. Wieder kommt Kagawa vergleichsweise leicht an den Ball, flankt sofort und Schürrle steigt hoch. Seinen Kopfball kann Drobny abwehren.

15:45 Uhr - 15. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Gelbe Karte für Kerem Demirbay

15:45 Uhr - 15. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Die Führung für den BVB ist nach einer Viertelstunde absolut verdient. Es könnte auch schon 0:3 stehen. Es ist die pure Dominanz der Schwarz-Gelben!

15:44 Uhr - 14. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Abstoß für Werder, Drobny lässt sich ganz viel Zeit. Er will seinen Teamkollegen - und wahrscheinlich auch sich - mal etwas Ruhe gönnen. Momentan ist alles sehr hektisch. Und Bremen kann damit nicht umgehen.

15:44 Uhr - 13. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Gute Flanke von Seguin vor das Hamburger Tor. Gomez verpasst in der Luft nur knapp.

15:44 Uhr - 14. Min. FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 0:0 Die Gäste können aus dem Eckball keinerlei Profit schlagen.

15:44 Uhr - 14. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Und Gladbach setzt die Darmstädter, die zunehmend abwartender agieren, weiter unter Druck.

15:43 Uhr - 14. Min. FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 0:0 Lezcano prüft Fährmann mit einem Schuss in die kurze Ecke. Der Schlussmann wehrt auf Kosten eines Eckballs ab.

15:43 Uhr - 14. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Schöner Konter der Hoffenheimer - aber knapp im Abseits. Amiri hat zu spät gepasst.

15:43 Uhr - 13. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Gomez bekommt eine Kopfballablage von Caligiuri an der Strafraumgrenze kontrolliert, wird aber gleich von drei Hamburgern attackiert und vom Ball getrennt.

15:43 Uhr - 13. Min. FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 0:0 Cohens Abschluss missglückt, landet aber genau in den Füßen von Morales, allerdings kann der US-Amerikaner den Ball nicht kontrollieren und so klärt Höwedes.

15:43 Uhr - 13. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Auffälligster Spieler bei den inzwischen überlegenen Gladbachern ist Hofmann, der mit seinen Pässen vors Darmstädter Tor immer wieder Alarmstufe Rot bei den Lilien auslöst.

15:42 Uhr - 12. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Ntep wird von Sakai und Müller in die Zange genommen und erhält den Foulpfiff. Allerdings an der Mittellinie.

15:42 Uhr - 12. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Wieder der BVB! Diesmal kommt Schürrle über links und flankt auf den im Zentrum wartenden Reus. Bauer geht in letzter Sekunde dazwischen. Dortmund spielt wie im Rausch.

15:41 Uhr - 11. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Riesenchance für den BVB zum 2:0! Wieder ist es Schürrle, der nach einem Pass von Kagawa artistisch zu Werke geht und den Ball beinahe perfekt in der unteren linken Torecke platziert. Aber Drobny klärt zum Eckball. Das sei an dieser Stelle auch erwähnt: Gut gehalten!

15:41 Uhr - 10. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Sakai schlägt einen Freistoß lang in den Wolfsburger Strafraum. Leichte Beute für Benaglio im VfL-Tor.

15:41 Uhr - 11. Min. FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 0:0 Freistoß für den FCI aus 35 Metern. Groß bringt die Kugel in den Strafraum, aber kein Problem für Schalkes Keeper Fährmann. Er fängt das Leder sicher aus der Luft.

15:40 Uhr - 11. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Freistoß für Gladbach aus dem rechten Halbfeld: Wendt bringt den Ball vors Tor, Esser faustet die Kugel aus der Gefahrenzone.

15:40 Uhr - 10. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Gelbe Karte für Konstantinos Stafylidis

15:40 Uhr - 11. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Garcia mit einem schlimmen Fehler im Aufbauspiel. Pulisic schnappt sich die Kugel, findet aber keine Anspielstation.

15:40 Uhr - 10. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Stürmerfoul Wagner an Baier. Schon haben die Hausherren wieder das Leder.

15:39 Uhr - 9. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Erster Wolfsburger Abschluss durch Neuzugang Malli. Gomez legt mit dem Kopf auf und der Ex-Mainzer schießt mit vollem Risiko am Tor vorbei.

15:39 Uhr - 9. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Aber Schürrle macht seine Sache als Sturmspitze bislang richtig gut. Der Nationalspieler beschäftigt die Bremer Abwehrreihe und taucht überall auf. Scheint, als könne er Aubameyang tatsächlich über einen gewissen Zeitraum ersetzen.

15:39 Uhr - 9. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Riesenchance für die Fohlen: Hofmann passt von rechts in den Strafraum, Raffael kommt aus sechs Metern frei zum Schuss und findet in SV-Keeper Esser seinen Meister, der den Schuss mit einem sensationellen Reflex noch pariert.

15:38 Uhr - 9. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Schürrle gewinnt ein Kopfballduell gegen Sané. Das ist definitiv erwähnenswert. Denn Sané ist der mit Abstand beste Zweikämpfer bei Werder - vor allem in der Luft.

15:38 Uhr - 8. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Erster Eckball - für den munteren FCA ... Nur ein Fernschuss von Baier ist die Folge, daneben.

15:38 Uhr - 7. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Der HSV läuft Wolfsburg früh an und macht Druck auf die Abwehr.

15:37 Uhr - 7. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Das Augsburger Rezept geht bislang auf: Viele kurze Unterbrechungen lassen die TSG noch nicht recht ins Spiel kommen.

15:37 Uhr - 7. Min. FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 0:0 Goretzka legt sich den Ball gut mit dem Kopf selbst vor und sprintet dann auf und davon in den gegnerischen Strafraum, aber beim Abschluss fehlt ihm dann die Kraft und Matip stört ihn auch noch entscheidend.

15:37 Uhr - 7. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Erste richtig gute Chance für Gladbach: Hofmann setzt sich rechts im Darmstädter Strafraum gegen Holland durch, scheitert mit seinem Schuss aber an SV-Keeper Esser.

15:36 Uhr - 6. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Und gleich wieder der BVB im Angriff. Reus zieht nach Pass von Pulisic ab - Werder kann zum Eckball klären.

15:36 Uhr - 5. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Kostic zieht von der rechten Seite in den Strafraum und schießt mit links. Gerhardt blockt den Schuss.

15:36 Uhr - 6. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Die Zuschauer erleben hier eine muntere Anfangsphase, in der beide Teams nach vorne spielen.

15:36 Uhr - 5. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Foul von Gerhardt an Müller auf der rechten HSV-Außenbahn. Den Freistoß schlägt Kostic in den Sechzehner. Wolfsburg klärt.

15:35 Uhr - 5. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Da wollte ich gerade über die tolle Ballbehandlung von Reus schreiben, da fällt der Treffer! Reus nimmt den Ball im Mittelfeld zwar erst gut an, dann verspringt er ihm aber - als ein Bremer dazwischengeht, wird das zur unfreiwilligen Vorlage in den Lauf von Schürrle. Der umkurvt Drobny und schiebt ein. 1:0 für den BVB!

15:35 Uhr - 5. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Augsburgs Stafylidis fällt links, aber der mögliche Pfiff bleibt aus.

15:35 Uhr - 5. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Erste Ecke für Gladbach: Wendt bringt sie vors Tor, Guwara klärt am ersten Pfosten zur nächsten Ecke. Die bringt auch nichts ein.

15:34 Uhr - 5. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Tor für Borussia Dortmund durch André Schürrle

15:34 Uhr - 3. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Fahriger Beginn von beiden Mannschaften. Viele Fehlpässe in diesen Anfangsminuten.

15:34 Uhr - 4. Min. FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 0:0 Schalke will es von Beginn an wissen. Drängt nach vorne. Aber Choupo-Moting steht nach einem Pass im Abseits.

15:33 Uhr - 4. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Die Augsburger gehen ordentlich zur Sache - auch mit frühem Pressing. Sie wollen offenbar der TSG die Lust verderben.

15:33 Uhr - 3. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Etwas ungewöhnlich ist die neue Rückennummer von HSV-Verteidiger Papadopoulos. Der läuft mit der Nummer neun auf, eigentlich die Nummer der Mittelstürmer. Aber der Grieche kann durchaus Torgefahr ausstrahlen.

15:32 Uhr - 2. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Langer Ball von Rodriguez in den Lauf von Neuzugang Ntep. Der wird vom Hamburger Papadopoulos abgelaufen. Ball geklärt.

15:32 Uhr - 2. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Der Stadionsprecher fordert in diesem Moment Dortmunder Fans dazu auf, das Vordach zu verlassen. Da scheinen sich einige eingefunden zu haben. Hört man auch selten.

15:32 Uhr - 2. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Baier und Hübner geraten nach einem Zweikampf heftig aneinander - unnötig.

15:32 Uhr - 3. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Gladbach agiert zunächst mit einer klaren Viererkette. Hecking-Vorgänger Schubert hatte ja häufig gewechselt zwischen dieser und einer Dreierkette.

15:32 Uhr - 2. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Darmstadt gleich im Vorwärtsgang: Doch Hellers Flanke von rechts landet im Aus.

15:31 Uhr - 1. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Mit leichter Verspätung geht es in Wolfsburg los.

15:31 Uhr - 1. Min. VfL Wolfsburg : Hamburger SV 0:0 Anpfiff 1. Spielhälfte

15:31 Uhr - 1. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Erster Ballkontakt für Delaney. Ein sehr interessanter Mann, der neue Bremer. Werder hatte ihn bereits im Sommer verpflichtet, allerdings für den Januar. So hatte der Däne in der zweiten Jahreshälfte 2016 noch Champions League gespielt.

15:31 Uhr - 1. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Erste Aktionen der Hausherren - aber ein Offensivfoul von Schmid.

15:31 Uhr - 1. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Werder geht früh drauf, Pizarro erobert den Ball und will Gnabry ins Spiel bringen. Sokratis kann aber dazwischengehen.

15:31 Uhr - 1. Min. FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 0:0 Goretzka kommt nach einer schlechten Abwehraktion der Schanzer zum ersten Torschuss. Aber die Kugel geht ein gutes Stück am Tor der Ingolstädter vorbei.

15:30 Uhr - 1. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Der Ball rollt. Der BVB hat Anstoß.

15:30 Uhr - 1. Min. FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:0 Anpfiff 1. Spielhälfte

15:30 Uhr - 1. Min. Werder Bremen : Borussia Dortmund 0:1 Anpfiff 1. Spielhälfte

15:30 Uhr - 1. Min. FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 0:0 Der Ball rollt in Gelsenkirchen!

VfL Wolfsburg : Hamburger SV Wolfsburg spielt in den gewohnten hellgrünen Trikots und weißen Hosen. Der HSV tritt in den pinkten Auswärtstrikots mit dunkelblauen Hosen an.

15:30 Uhr - 1. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Auf geht's am Böllenfalltor. Schiedsrichter Marco Fritz hat die Partie angepfiffen, Darmstadt angestoßen.

15:30 Uhr - 1. Min. FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 0:0 Anpfiff 1. Spielhälfte

15:30 Uhr - 1. Min. SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach 0:0 Anpfiff 1. Spielhälfte

FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 Dario Lezcano und Lukas Hinterseer liegen hier mit je drei Treffern vorne. Hier offenbart sich ein Problem, dass Coach Walpurgis im Hinblick auf den Klassenerhalt lösen muss, vor dem gegnerischen Tor gab es erhebliche Schwächen.

FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 Für einen Kader wie dem von Schalke ist es trotz der Verletzungsmisere eigentlich ein Armutszeugnis, dass ein Spieler mit vier Toren die interne Torschützenliste anführt. Nur bei drei Vereinen ist man mit weniger Toren bester Schütze, u.a. beim FC Ingolstadt.

FC Augsburg : 1899 Hoffenheim Jungtrainer Nagelsmann baut immer wieder junge Talente ein und bewies zudem ein glückliches Händchen bei seinen Transfers: Sandro Wagner, Kevin Vogt und Kerem Demirbay schlugen voll ein. Lukas Rupp und Benjamin Hübner sind dabei gute Ergänzungen.

FC Augsburg : 1899 Hoffenheim Ein Remis in Augsburg wäre wohl ein doppelter Punktverlust für Hoffenheim: In der schwierigen Saison 2015/2016 holte die TSG nur gegen einen Verein die Maximalausbeute von 6 Punkten – gegen den FC Augsburg.

VfL Wolfsburg : Hamburger SV Schiedsrichter Felix Zwayer führt die Mannschaften auf den Rasen. Empfangen werden sie von einer Lichtshow der Wolfsburger, die eine neue LED-Anlage im Stadion installiert haben.

Werder Bremen : Borussia Dortmund Die Mannschaften sind bereits auf dem Feld. In wenigen Augenblicken geht es los.

FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 Angesichts der Verletzungssorgen im Angriff hat Schalke in der Winterpause hier noch einmal nachgerüstet und holte mit Guido Burgstaller den Führenden der Zweitligatorschützenliste vom 1. FC Nürnberg (14 Tore in 16 Einsätzen). Ob er allerdings auch eine Klasse höher so erfolgreich sein wird, muss sich erst zeigen.

SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach Die Mannschaften sind auf dem Platz, gleich geht es los.

FC Augsburg : 1899 Hoffenheim Zwei Neue in der FCA-Startelf: Max & Koo. Bei den Gästen drei Neue in der Anfangself - im defensiven Mittelfeld: Rudy, Zuber und Ochs.

FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 Schiedsrichter der heutigen Partie ist Harm Osmers.

FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 Die beiden Mannschaften betreten den Rasen.

FC Augsburg : 1899 Hoffenheim Bei Minusgraden (-7 Grad) laufen die beiden Teams ein.

FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 Ingolstadt gewann zwei der drei Auswärtsspiele unter Coach Walpurgis, schockte hier zuletzt den Champions-League-Starter aus Leverkusen mit einem 2:1-Sieg. Schalke sollte also gewarnt sein.

FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 Bei den Ingolstädtern setzt Coach Maik Walpurgis auf zwei Änderungen im Vergleich zum letzten Spiel gegen Freiburg im Dezember: Statt Tisserand und Hinterseer beginnen Bregerie und Lezcano.

VfL Wolfsburg : Hamburger SV Kurzfristige Änderung in der HSV-Startelf! Kapitän Djourou hat sich beim Aufwärmen verletzt und muss passen. Dafür rückt Neuzugang Papadopoulos in die Startelf. Die Innenverteidigung ist damit komplett neu beim HSV.

SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach Kolodziejczak sitzt aber erst einmal auf der Bank - ebenso wie der Darmstädter Neuzugang Sam.

FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 Für Ingolstadt stehen nun ganz wichtige Spiele an, zunächst könnte man Schalke mit einem Auswärtssieg in den Abstiegsstrudel ziehen, bevor es dann zu Hause gegen den Tabellennachbarn HSV geht. Im Erfolgsfall wären die Schanzer wieder voll am Leben, bei zwei Niederlagen würde die Lage hingegen extrem kritisch.

FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 'Wir sind zuletzt defensiv hochkonzentriert gewesen. Dies wollen wir auch vorne machen und hoffentlich variabel und effektiv abschließen', sagte Nagelsmann vor dem Anpfiff.

SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach Trotz des Niedergangs 2016 hat man am Niederrhein auf große Umwälzungen im Kader verzichtet. Lediglich der Sportinvalide Dominguez wurde durch Kolodziejczak ersetzt, der für 7,5 Millionen vom FC Sevilla kam.

VfL Wolfsburg : Hamburger SV Beim HSV steht Mavraj heute bereits in der Startelf. Der Neuzugang aus Köln steht neben Johann Djourou in der Innenverteidigung. Wolfsburg setzt sogar gleich auf zwei Neue: Malli beginnt im Mittelfeld und Ntep spielt auf der offensiven Außenbahn.

FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 Schalkes Trainer Markus Weinzierl bringt überraschend Dennis Aogo von Anfang an. Ansonsten sitzen die Neuzugänge Badstuber und Burgstaller zunächst auf der Bank.

SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach Auch Borussias Manager Max Eberl lässt keine Ausreden mehr gelten. Aussagen wie 'eigentlich hat der Kader genügend Qualität“ zählen nicht mehr. 'Jeder muss sich hinterfragen. Wir können uns nicht mehr viel erlauben. Das muss die Mannschaft wissen', appellierte er ans Team.

Werder Bremen : Borussia Dortmund 'Ein Leben lang Grün-Weiß' ertönt im Weser-Stadion. Die Fans sind bereit. Aber nicht die Bremer freuen sich - rund 5000 Fans sind aus Dortmund angereist.

SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach Nicht nur die Verletzungsmisere belastet die Gladbacher. Die jüngere Auswärtsbilanz ist die eines Absteigers. Von den vergangenen 18 Partien in der Fremde gewannen die Fohlen gerade einmal eins. Am 14. Mai 2016 hieß es aus Sicht des VfL 2:0 - in Darmstadt!

FC Augsburg : 1899 Hoffenheim In der Jahrestabelle 2016 belegt Hoffenheim einen phantastischen vierten Platz. 52 Punkte sammelte die TSG in 33 Spielen und stellte damit den vereinseigenen Punkterekord für ein Kalenderjahr ein.

VfL Wolfsburg : Hamburger SV Nicolai Müller wurde zuletzt beim Hamburger Aufschwung zum entscheidenden Mann. Der Flügelspieler des HSV war in den letzten sieben Partien an sieben Toren beteiligt. Dafür strahlt die Hamburger Defensive überhaupt keine Torgefahr aus. Als einziger Bundesligist hat der HSV noch keine Torbeteiligung durch einen Verteidiger auf dem Konto. Kapitän Johann Djourou verschoss gegen Schalke dagegen einen Elfmeter.

SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach Und so warnte Hecking sein Team schon, nicht den Fehler zu begehen, Darmstadt abzuschreiben. 'So einfach können wir es uns nicht machen', sagte der Coach, der heute auf Elvedi, Herrmann, Strobl, Nico Schulz und Traoré verzichten muss. 'Ich hoffe, dass wir das wegstecken und die vielen Ausfälle verkraften', sagte er.

SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach Nun, beim Telekom-Cup während der Winterpause in Düsseldorf setzte es allerdings gleich den ersten Dämpfer. Das Mini-Turnier mit Bayern München, Mainz 05 und Fortuna Düsseldorf schlossen die Fohlen als Letzter ab.

FC Augsburg : 1899 Hoffenheim Hoffenheim hat als einziger Klub in allen Top-Ligen Europas noch kein Spiel verloren und ist auf einem guten Weg, sich erstmals für Europa zu qualifizieren ...

SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach Bei den Gladbachern wurde Hecking kurz vor Weihnachten verpflichtet, weil die Borussia eine desolate Hinrunde spielte und als Tabellen-14. überwinterte. Seitdem habe der Mitte Oktober beim VfL Wolfsburg entlassene Trainer 'ein gutes Gefühl für die Mannschaft bekommen: 'Und ich glaube, dass sie auch verstanden hat, dass sie in der Bringschuld ist.'

VfL Wolfsburg : Hamburger SV Wolfsburg ist gegen den HSV seit zehn Spielen ungeschlagen – länger als gegen jeden anderen Verein. Vier der letzten fünf Duelle gewannen die Niedersachsen, zuletzt am 33. Spieltag der letzten Saison mit 1:0 in Hamburg.

SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach Darmstadt schoss auch erst elf Tore, das sind die wenigsten aller Mannschaften und so wenige waren es noch nie für die Lilien in der Bundesliga nach 16 Spieltagen.

SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach Darmstadt 98 präsentierte sich in den ersten 16 Spielen nicht bundesligareif - egal in welche Kategorie man schaut. Die Ausreißer des Vorjahres, die damals den Klassenerhalt bedeuteten, sind in dieser Saison nicht zu finden - beispielsweise ist der torgefährlichste Abwehrspieler der vergangenen Saison, Aytac Sulu, immer noch ohne Treffer.

SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach Darmstadt schleppt die Last der aktuell längsten Niederlagenserie mit sich: Die vergangenen acht Spiele gingen allesamt verloren. Insgesamt zwölf Niederlagen nach 16 Spieltagen wurden in der Liga-Geschichte nur von TeBe Berlin 1974/75 und Tasmania Berlin 1965/66 überboten. Mit Darmstadts Bilanz schaffte nur Hannover 1971/72 noch den Klassenerhalt.

FC Augsburg : 1899 Hoffenheim Manuel Baum hat den Beinamen 'Interimstrainer' ablegen dürfen. Augsburg steht vor dem erneuten Kulturwandel. Nachdem der geschasste Dirk Schuster nur hinten dichtmachen wollte, soll Baum nun wieder mehr Wert auf Kreativität und Offensive legen. Das ist auch seine Absicht, seine Spielphilosophie beschreibt Baum so: 'Wir wollen nicht verteidigen, sondern den Ball erobern.'

FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 Das letzte Spiel von Ingolstadt vor der Winterpause ging zwar daheim gegen Freiburg verloren und dennoch konnte der neue Coach Maik Walpurgis stolz Weihnachten feiern, läutete er doch durchaus eine Wende ein. Der aktuell Vorletzte der Tabelle verbuchte unter dem neuen Trainer zehn Punkte.

VfL Wolfsburg : Hamburger SV Im eigenen Stadion ist der VfL alles andere als eine Macht. Lediglich fünf Punkte holten die Wölfe zuhause und sind damit das Schlusslicht der Heimtabelle. Stellvertretend für die Heimschwäche steht Mario Gomez, der alle seine vier Saisontreffer auswärts erzielte. Durch das verspätete Hinrunden-Ende startet Wolfsburg mit zwei Heimspielen in das neue Jahr, Hamburg mit zwei Gastspielen.

Werder Bremen : Borussia Dortmund Um zu erkennen, wie wichtig dieses Spiel für beide Teams wirklich ist, genügt ein Blick auf die Tabelle. Der BVB hat - Stand jetzt - 15 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bayern München. Alleine zu Leipzig, die heute Abend noch spielen, sind es neun Punkte. Bremen wiederum steht nur einen Platz vor dem Relegationsplatz - und alle Konkurrenten, die noch darunter stehen, spielen heute auch.

FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 Zumindest auf Angreifer Eric Choupo-Moting können die Gastgeber setzen. Bei Letzterem gab es bis zuletzt Unklarheiten bezüglich einer möglichen FIFA-Sperre, nachdem der Angreifer im Dezember zunächst im vorläufigen Kader Kameruns für den Afrika Cup gestanden hatte, dann aber abgesagt hatte.

FC Augsburg : 1899 Hoffenheim Der FCA verbuchte in dieser Saison auswärts genauso viele Punkte wie zu Hause (jeweils 9). Auswärts sind die Augsburger damit so erfolgreich wie Hertha, Köln oder Dortmund.

VfL Wolfsburg : Hamburger SV 'In Wolfsburg hat sich in der Winterpause einiges getan, aber wir müssen uns in diesem Spiel sehr stark auf uns konzentrieren', sagt HSV-Trainer Markus Gisdol. Das sieht auch Lewis Holtby so: 'Wolfsburg hat sich natürlich verstärkt, aber wir fahren mit breiter Brust dorthin und sind von unseren Qualitäten überzeugt.'

FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 Das Verletzungspech begleitet die Königsblauen auch 2017. Denn mit Embolo, di Santo und Huntelaar fehlen gleich drei Angreifer weiterhin. Obendrein musste Schalke Bentaleb, Tekpetey und Baba für den Afrika Cup abstellen. Für Letzteren ist wahrscheinlich sogar die Saison beendet. 'Es deutet auf einen Kreuzbandanriss und zwei Meniskusverletzungen hin', sagte S04-Manager Christian Heidel direkt vor dem Spiel gegen den FC Ingolstadt.

SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach Ein paar 'Probleme' in Gladbach hat Frings bereits ausgemacht - das erste Spiel nach der Winterpause sei zudem immer 'eine Wundertüte': 'Ich bin überzeugt, dass wir von Anfang an dagegenhalten und unsere Darmstädter Tugenden zeigen.'

FC Augsburg : 1899 Hoffenheim Augsburg hat immerhin 18 Punkte auf dem Konto, das ist für FCA-Verhältnisse eine ordentliche Bilanz – nur zweimal waren es nach 16 Spieltagen mehr Zähler.

VfL Wolfsburg : Hamburger SV 'Wir haben ein gutes Gefühl nach der Vorbereitung und glauben, dass die Neuen uns sehr schnell helfen werden', sagt Wolfsburgs Trainer Valerien Ismael. 'Wir haben es geschafft, im Eiltempo Spieler zu verpflichten, die wir unbedingt wollten. Mein Wunsch war es, dass alle Neuen bereits im Trainingslager dabei sind, um die Integration zu beschleunigen – und das haben wir erreicht.'

SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach Ein Sieg wäre für Frings deshalb 'überragend. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen und nur auf die nächsten beiden Spiele schauen. Wir kämpfen bis zum letzten Spieltag - und der ist nicht am Samstag.'

Werder Bremen : Borussia Dortmund Bei den Gästen nimmt, wie erwartet, André Schürrle die Position des beim Afrika Cup weilenden Pierre-Emerick Aubameyang ein. Dahinter bilden Marco Reus, Shinji Kagawa und Christian Pulisic die offensive Dreierreihe. Mario Götze und Raphael Guerreiro sitzen zunächst nur auf der Bank. Genau wie Marc Bartra. Stattdessen verteidigen Sokratis und Matthias Ginter zentral. Torhüter Roman Bürki fehlt nach wie vor verletzt – Roman Weidenfeller steht daher erneut im Kasten.

FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 Die schwache Bilanz direkt vor der Winterpause war bei Schalke aber auch dem Verletzungspech geschuldet. Eigentlich kein gelernter Stürmer stand mehr zur Verfügung, zudem fehlten fast zwei Drittel der nominellen Abwehrspieler.

VfL Wolfsburg : Hamburger SV Beide Vereine haben personell auf die schwachen Leistungen reagiert. Wolfsburg verkaufte Julian Draxler für ca. 40 Millionen Euro an Paris St. Germain und ging mit dem eingenommenen Geld auf Einkaufstour. Mit Yunus Malli, Riechedly Bazoer, Paul-Georges Ntep und Victor Osimhen kamen bisher vier neue Spieler für insgesamt über 30 Millionen Euro. Der HSV verstärkte sich mit den beiden Innenverteidigern Mergim Mavraj und Kyriakos Papadopoulos. Trainer und Sportdirektor wurden bei beiden Vereinen in den vergangenen Monaten ebenfalls ausgetauscht. Jens Todt feiert heute seinen Einstand als HSV-Sportdirektor.

FC Augsburg : 1899 Hoffenheim Nach Dirk Schuster sprang für die letzten beiden Spiele vor der Winterpause Manuel Baum als Interimslösung ein und holte mit der Mannschaft gegen Mönchengladbach und in Dortmund vier von sechs möglichen Punkten. Als Belohnung lag unterm Weihnachtsbaum dann ein Cheftrainervertrag.

SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach Für beide Trainer könnte das heutige Spiel schon wegweisend sein. Frings ist 'heiß' vor dem ersten Pflichtspiel als Hauptverantwortlicher beim abgeschlagenen Schlusslicht.

FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 Egal wie die Partie heute gegen Ingolstadt ausgeht, Schalke wird die schwächste Hinrunde in diesem Jahrtausend hinlegen. Bislang stehen ganze 18 Punkte zu Buche, weniger nach 16 Spielen waren es letztmals 1998/99.

Werder Bremen : Borussia Dortmund Blicken wir zunächst auf die Aufstellungen. Bei Werder bekommt heute ein Neuzugang gleich die Chance von Beginn an. Thomas Delaney, vom FC Kopenhagen verpflichtet, startet im zentralen Mittelfeld neben Kapitän Clemens Fritz. Auch Serge Gnabry ist natürlich dabei, nicht so der verletzte Zlatko Junuzovic. Claudio Pizarro und Max Kruse bilden das Sturmduo.

SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach Bei den Rheinländern steht erstmals der alte Hase Dieter Hecking statt André Schubert an der Seitenlinie und soll dem abgestürzten Champions-League-Aspiranten neues Leben einhauchen.

FC Augsburg : 1899 Hoffenheim Auch vorn sieht's gut aus: TSG-Stürmer Sandro Wagner erzielte mehr als doppelt so viele Tore (9) wie alle FCA-Angreifer zusammen (4).

SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach Trainer-Frischling Torsten Frings als Nachfolger von Norbert Meier gibt heute sein Pflichtspiel-Debüt beim hessischen Abstiegskandidaten, der bislang nur acht Punkte einsammelte.

FC Augsburg : 1899 Hoffenheim Denn die TSG könnte zur sechsten Bundesliga-Mannschaft werden, die eine Hinrunde ungeschlagen übersteht.

SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach Unter dem Motto 'Neustart' steht die Partie Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach – und das nicht nur, weil beide Vereine mit neuen Trainern das Abschlussspiel der Vorrunde bestreiten. Beide Teams verbindet, dass ein Fehlstart ins neue Jahr eigentlich verboten ist.

FC Augsburg : 1899 Hoffenheim In den letzten vier Spielzeiten landete Augsburg in der Tabelle immer vor Hoffenheim. Im Jahr 2017 hat die TSG wohl die besseren Karten.

VfL Wolfsburg : Hamburger SV Wolfsburg hat mit 16 Punkten nach 16 Spieltagen die schwächste Bilanz seiner Bundesligageschichte, der Hamburger SV mit 13 Punkten die drittschwächste. Aber: Im Monat Dezember ging es bei beiden Klubs bergauf. Nur die Bayern holten in den vier Spielen vor der Winterpause mehr Punkte (12) als Hamburg (9). Wolfsburg ging mit zwei Siegen in Folge in die Pause.

FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 Es war bislang eine merkwürdige Saison für die Schalker. Zunächst legte S04 mit fünf Niederlagen hintereinander einen Startnegativrekord hin, blieb dann sieben Mal in Folge ungeschlagen, bevor es aus den letzten vier Partien vor der Winterpause nur einen Punkt gab.

Werder Bremen : Borussia Dortmund In Bremen steigt heute das Duell zwischen dem SV Werder und Borussia Dortmund. Während die Gastgeber nach ordentlicher Bilanz kurz vor Weihnachten endlich raus wollen aus dem Tabellenkeller, muss der BVB zusehen, die Spitzenplätze nicht komplett aus den Augen zu verlieren. Wir erwarten ein spannendes Spiel.