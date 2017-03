Stand: 07.03.2017 15:55 Uhr

Suedlink: Tennet entscheidet sich für Ostvariante

Der Stromnetzbetreiber Tennet hat bekannt gegeben, wo die Stromtrasse "Suedlink" nach seinen Wünschen verlaufen soll. Das Unternehmen hat sich für eine Ostvariante der Trasse entschieden. Das neue Tennet-Erdkabel soll in Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) aus der Nordsee kommend Land erreichen. Von dort soll es nach Süden verlaufen, etwa auf Höhe von Sittensen (Landkreis Rotenburg) nach Osten abknicken und in Richtung Südosten bis etwa zur A7 führen. Die Autobahn soll am südwestlichen Ende der Lüneburger Heide überquert werden. Die Trasse soll demnach westlich an der Lüneburger Heide vorbeiführen und einen großen östlichen Bogen um Hannover herum schlagen. Der Harz liegt wie bisher östlich der Trasse. Im Plan niedergeschrieben sind daneben noch zwei westliche Alternativkorridore für das Erdkabel. Über die unterirdische Stromleitung will Tennet Windstrom von Nord- nach Süddeutschland transportieren.

Bundesnetzagentur prüft Unterlagen

Der Stromnetzbetreiber will am 17. März seine Planung bei der Bundesnetzagentur einreichen, die am Ende entscheidet. Diese prüft die Unterlagen und richtet Konferenzen aus, zu denen unter anderem Umweltverbände und Landesbehörden eingeladen werden. Am Ende der Planung legt die Netzagentur einen Trassenkorridor fest.

