Neuwahlen in Niedersachsen am 15. Oktober

Die vorgezogenen Neuwahlen in Niedersachsen nach dem Verlust der rot-grünen Regierungsmehrheit werden am 15. Oktober stattfinden. Dieses Ergebnis verkündete Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach Beratungen der vier Fraktionschefs mit Landtagspräsident Bernd Busemann (CDU) und Landeswahlleiterin Ulrike Sachs. Noch heute soll der Antrag zur Auflösung des Landtags gestellt werden, für Donnerstag ist eine Sondersitzung geplant. Am 21. August könnte dann im Parlament über die Selbstauflösung abgestimmt werden. Der von den Parteien bevorzugte Termin am 24. September parallel zur Bundestagswahl ließ sich aufgrund von rechtlichen Bedenken der Landeswahlleiterin nicht realisieren. "Alle vier Fraktionen haben die Entscheidung mitgetragen", sagte SPD-Fraktionschefin Johanne Modder.

Niedersachsen: Neuwahlen am 15. Oktober NDR//Aktuell - 07.08.2017 16:00 Uhr Nach dem Aus für Niedersachsens rot-grüne Mehrheit soll am 15. Oktober ein neuer Landtag gewählt werden. Die Terminfindung war schwierig, wie Ministerpräsident Weil berichtet.







Parteien für möglichst schnelle Neuwahlen

Vertreter der Landtagsfraktionen hatten sich vor Beginn der Beratungen dafür ausgesprochen, die vorgezogenen Neuwahlen so früh wie möglich durchzuführen. "Wir haben jetzt eine Situation, die ist gelinde gesagt ungut für das Land. Und die wollen wir so schnell wie möglich beenden", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittag. CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann plädierte für eine parallele Landtagswahl zur Bundestagswahl am 24. September aus. "Ich glaube, die Bürger haben ein Anrecht darauf, schnellstmöglich neue stabile Verhältnisse zu wählen", sagte er. FDP-Fraktionschef Christian Dürr formulierte es sogar noch deutlicher. "Für mich steht außer Frage, dass die Neuwahl am Tag der Bundestagswahl sein muss", so Dürr. Alles andere sei dem Bürger nicht zu vermitteln.

Wann wird in Niedersachsen neu gewählt? Niedersachsens Landtagspräsident, die Fraktions- und Parteichefs sprechen über einen Neuwahl-Termin. Auslöser der Regierungskrise war der Wechsel einer Grünen-Abgeordneten zur CDU.

Landeswahlleiterin meldet rechtliche Bedenken an

Durchkreuzt wurden diese Wunschvorstellungen aber von Sachs. Die Landeswahlleiterin sprach sich aus rechtlichen Gründen dagegen aus, die Neuwahl in Niedersachsen auf den Tag der Bundestagswahl am 24. September zu legen. In einem internen Vermerk führe Sachs dafür "verfassungsrechtliche Gründe und Gründe einer ordnungsgemäßen Wahlorganisation" an, heißt es. Statt des 24. September schlug Sachs den 15. Oktober oder den 5. beziehungsweise 12. November vor. Sachs nahm an dem Treffen der Fraktionschef teil, zu dem ab 13.30 Uhr auch noch die Landesvorsitzenden der Parteien hinzustießen.

Weil contra Busemann

Hinter der zweigeteilten Gesprächsrunde steckt ein kleiner Machtkampf zwischen Minister- und Landtagspräsident, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) heute berichtet. Zunächst hatte Weil die Fraktionsvorsitzenden zum Treffen eingeladen - was Busemann empörte: Dies sei eine Angelegenheit des Parlaments.

"Der Landtagspräsident", erklärte Busemann über sich in der dritten Person, "fühlt sich bei dieser Vorgehensweise etwas übergangen". Und so schickte der Landtagspräsident kurzerhand seinerseits Einladungen los, wie das Blatt schreibt - an die Fraktionschefs und zusätzlich an die Parteivorsitzenden und die Landeswahlleiterin. Auch CDU-Landeschef Bernd Althusmann meldete sich zu Wort: Das Gespräch müsse im Landtag stattfinden und nicht in der Staatskanzlei. Für ihn war Busemanns Variante besonders wichtig, denn Althusmann gehört derzeit gar nicht dem Landtag an. Nur über die Einladung an die Landesparteivorsitzenden kann er an dem Gespräch teilnehmen. Der Kompromiss: Ja, man trifft sich im Landtag. Jein, die Parteichefs können mitreden, aber erst eine Stunde später.

"Der Landtagspräsident ist schon gefordert" Landtagspräsident Bernd Busemann meldet sich zur Regierungskrise zu Wort. Welche Optionen hat das Landesparlament? Busemann will in der aktuellen Gemengelage aktiv mitwirken.

Drohung mit Misstrauensvotum

Für den Fall, dass die SPD dem frühestmöglichen Termin nicht zustimmt, hatte die CDU ein konstruktives Misstrauensvotum gegen Regierungschef Weil in Betracht gezogen, "dann, wenn die andere Seite auf Zeit spielt", so Thümler. Bernd Althusmann drohte in der "Welt am Sonntag": "Die Auflösung des Landtags muss jetzt kommen, sonst erzwingen wir dies." Er rate "ernsthaft ab, jetzt irgendwelche taktischen Spielchen zu beginnen", so der CDU-Landeschef.

Modder: "Was ist Althusmanns Motivation?"

"Er soll mal ganz ruhig bleiben", schoss die niedersächsische SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder bei NDR 1 Niedersachsen direkt zurück. "Wir haben in meiner Fraktion am Freitag schon beschlossen, dass wir die Selbstauflösung des Landtags beantragen werden. Ich glaube, Herr Althusmann macht damit auch deutlich, wie stark er Interesse daran hat, so kurz vor der eigentlichen Landtagswahl die Mehrheit zu kippen. Das lässt nicht nur mich, sondern auch viele Wählerinnen und Wähler hellhörig werden und aufhorchen, was eigentlich die Motivation dieses Menschen ist." Es ist nicht zu überhören: Wann auch immer die Wahl ansteht, sie wird kommen, und so wird auch der Ton ab sofort deutlich schärfer.

SPD wirft CDU Ablenkungs- und Wahlkampfmanöver vor

Als reine Wahlkampftaktik bezeichnet Ministerpräsident Weil denn auch die Vorwürfe, die im Zusammenhang mit dem VW-Abgasskandal gegen die Landesregierung laut geworden sind: Eine Rede von Weil sei in Absprache mit Volkswagen selbst umgeschrieben worden, um den Konzern besser dastehen zu lassen. Eine interne E-Mail von Regierungssprecherin Anke Pörksen und die veröffentlichte Rede - inklusive Änderungen - scheinen diesen Vorwurf der CDU aber zum größten Teil zu widerlegen. "Wenn nun solche Vorwürfe erhoben werden, darf man schon einen Zusammenhang mit dem Wahlkampf vermuten und das bedauere ich ausdrücklich", so Weil. Rückendeckung erhält er von SPD-Vize Ralf Stegner. Ein Ablenkungsmanöver sei das, schimpft der: "Das ist jetzt ein plumper Versuch, die erfolgreiche Regierung unter Stephan Weil zu diskreditieren und von den Machenschaften der CDU in Niedersachsen abzulenken, die hinter dem Wechsel einer Grünen-Abgeordneten zur CDU-Fraktion steht."

Neue Spekulationen über Angebot an Twesten

Warum die Grünen-Abgeordnete Elke Twesten auf einmal und genau jetzt in die CDU eintritt, nur wenige Monate vor dem ursprünglichen Termin der Landtagswahl im Januar - diese Fragen liefern Rot-Grün reichlich Stoff für Vermutungen hinsichtlich dubioser Abläufe bei den Christdemokraten. Von einer Intrige sprach Weil bereits am Freitag. Schnell wurde die Vermutung laut, die CDU müsse Twesten etwas angeboten haben - Althusmann wies das entschieden zurück. Nun aber erinnern sich Kollegen, dass Twesten ihnen von einem "unmoralischen Angebot" erzählt habe. Worin dies bestanden haben soll, ist bislang unklar.

Die Wege zu einer Neuwahl des Landtags In der niedersächsischen Regierungskrise sind nach dem Verlust der rot-grünen Mehrheit im Parlament verschiedene Schritte hin zur angestrebten Neuwahl möglich:



Selbstauflösung des Landtags: In diesem ins Auge gefassten Fall müssen zwei Drittel der anwesenden Mitglieder für die Auflösung stimmen. Über die Auflösung kann frühestens am 11. und muss spätestens am 30. Tag nach der ersten mündlichen Beratung über den Auflösungsantrag abgestimmt werden. Bei einer Auflösung muss spätestens binnen zwei Monaten ein neuer Landtag gewählt werden.



Misstrauensvotum: Möglich ist auch ein konstruktives Misstrauensvotum. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) könnte das Vertrauen entzogen werden, indem der Landtag einen neuen Regierungschef wählt. Über einen Misstrauensantrag kann aber nicht von heute auf morgen entschieden werden. In der Verfassung ist vorgesehen, dass das Parlament frühestens 21 Tage nach der ersten mündlichen Beratung des entsprechenden Antrags abstimmen kann. Zu schnelleren Neuwahlen führt dies nicht.



Rücktritt der Regierung: Einen Rücktritt hat Weil unmittelbar nach Verlust der Mehrheit abgelehnt. Wenn der Ministerpräsident und damit die gesamte Landesregierung aufgrund der Entwicklung dennoch zurücktreten sollte, ist in der Verfassung vorgesehen, dass der Landtag in diesem Fall innerhalb von 21 Tagen eine neue Regierung bilden muss. CDU und FDP hätten also die Möglichkeit, in diesem Zeitraum einen eigenen Kandidaten zum Regierungschef zu wählen. Sollte in diesen drei Wochen keine neue Regierung zustande kommen, müsste der Landtag innerhalb weiterer 14 Tage über seine Auflösung beschließen.

