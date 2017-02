Stand: 12.02.2017 14:00 Uhr

Eilig aufgebaut - jetzt leer und teuer von Holger Bock

Täglich sind im Sommer 2015 Tausende Menschen nach Deutschland gekommen, viele von ihnen nach Niedersachsen. Betten für Geflüchtete waren knapp, Aufnahmeeinrichtungen überfüllt. Doch wie sieht es jetzt aus? Eineinhalb Jahre später stehen in Niedersachsen Tausende Unterkünfte für Flüchtlinge leer. Das ergab eine landesweite Umfrage von NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen unter allen Landkreisen, kreisfreien Städten sowie beim Land. Zwar wollten längst nicht alle antworten. Erstmals können NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen damit aber einen landesweiten Überblick über die Situation in den Kommunen liefern.

Alles ist bereit, nur die Bewohner fehlen

Zum Stichtag 1. Oktober 2016 standen in Niedersachsen insgesamt mindestens 27.465 sofort belegbare Plätze für Flüchtlinge zur Verfügung. Die Heizungen laufen, Wasser und Abwasser sind angeschlossen - allein: Es fehlt an Bewohnern. Die tatsächliche Zahl könnte noch höher sein, weil einige Kommunen keine Auskünfte über ihre Leerstände erteilt haben. Von den Landkreisen und kreisfreien Städten sind NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen zum Stichtag 10.743 sofort belegbare Plätze gemeldet worden.

Noch kein Konzept für Nachnutzung

Was mit den freien Plätzen geschehen soll, ist in den meisten Kommunen vollkommen offen. Zum Teil sind sogar ganze Wohncontainer-Anlagen oder andere Gemeinschaftsunterkünfte leer. Das bestätigten 24 Landkreise, sieben kreisfreie Städte und die Region Hannover auf Anfrage von Hallo Niedersachsen und NDR 1 Niedersachsen. Darunter sind zehn Kommunen, die angegeben hatten, im Oktober noch mehr als 400 freie Plätze vorzuhalten. Es rächt sich nun, dass neue Wohncontainer vor allem in Randlagen, Gewerbegebieten und auf dem freien Feld aufgebaut wurden. Für eine Nachnutzung seien sie dort nicht attraktiv, sagen Flüchtlingshelfer und räumen Kommunalpolitiker selbst ein.

Fragen zu Unterbringung, Leerstand, Kosten und Integration

NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen haben nachgefragt bei den Landkreisen, bei den kreisfreien und kreisangehörigen Städten sowie bei den Samtgemeinden: Wie viele Flüchtlinge leben überhaupt in unseren Dörfern und Städten, wo sind sie untergebracht? In Sammelunterkünften oder eher dezentral? Welche Kosten wenden die Kommunen für die Unterbringung auf und wie viele Unterkünfte stehen leer? Aus den Antworten ergibt sich ein Bild für ganz Niedersachsen. Wir haben mit Flüchtlingen gesprochen, mit Kommunalpolitikern, mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und mit Wissenschaftlern.

Viele Fragen, wenige Antworten

Die Liste der Fragen an die Kommunen ist lang. Im Oktober vergangenen Jahres haben NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen den Fragebogen verschickt. Schon wenige Tage später kamen die ersten Antworten, doch leider nur vereinzelt. Also haben sich unsere Reporterinnen und Reporter ans Telefon gesetzt und nachgefragt: Ist der Fragebogen angekommen? Gibt es Rückfragen? Wann können wir mit den gewünschten Auskünften rechnen? Wochenlang wurde immer wieder nachgefragt - vereinzelt mussten die Reporter sogar auf das niedersächsische Presserecht verweisen, wonach Behörden zur Auskunft gegenüber der Presse verpflichtet sind. Genützt hat es wenig. Nur jede vierte Kommune in Niedersachsen hat überhaupt geantwortet. Nahezu komplett und damit auch valide sind die Daten auf Ebene der Landkreise und der kreisfreien Städte.

Erläuterungen Freie Plätze Von Kommunen dem NDR gemeldetete Zahl der freien Plätze für Flüchtlinge zum Stichtag 1.10.2016 Aktuelle Anzahl Vom Landkreis und den Kommunen gemeldetete Personenzahl der Flüchtlinge zum Stichtag 01.10.2016 Prognose 2015/16 Vom niedersächsischen Innenministerium prognostizierte Zahl der Flüchtlinge. (Gesamtsumme für die Jahre 2015 und 2016 laut Verteilquote des Landes.)

