Geflügelpest: 557.000 gesunde Küken getötet

Wegen der Geflügelpest sind in Niedersachsen bislang 557.000 gesunde Küken getötet worden. Das hat Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) am Freitag im Niedersächsischen Landtag mitgeteilt. Mitte Januar wurde erstmals bekannt, dass 100.000 für den Export bestimmte, gesunde Putenküken getötet worden seien. Wegen Ausfuhrbeschränkungen aufgrund der Geflügelpest herrschte in den Brütereien Platzmangel.

Videos 04:37 min Keine Massentötung von Putenküken notwendig 09.01.2017 18:00 Uhr Niedersachsen 18.00 Uhr Eine Gesetzeslücke ermöglicht die Rettung gesunder Küken vor der vorsorglichen Tötung aufgrund der Geflügelpest. Landwirtschaftsminister Meyer erläutert die Ausnahmegenehmigung. Video (04:37 min)

Landkreise sollen Tötungen prüfen

Über die neue Zahl von mehr als einer halben Million Küken, die wegen Platzmangels und Exportverbot getötet wurden, berichtete zunächst die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) am Freitag. Die Landkreise Cloppenburg und Oldenburg sollen nun prüfen, ob gegen das Tierschutzgesetz verstoßen wurde. Sollte das der Fall sein, seien Ordnungswidrigkeitenverfahren oder Ermittlungen der Staatsanwaltschaft die weiteren Schritte, sagte Meyer im Landtag laut Redemanuskript. Es sei fraglich, ob für die Tötungen "ein vernünftiger Grund nach dem Tierschutzgesetz vorlag oder ob nicht Bruteier vor dem Schlupf mangels Abnehmer hätten reduziert werden müssen", sagte Meyer weiter.

Export seit Mitte Januar wieder möglich

Bis Mitte Januar war es wegen einer EU-Richtlinie verboten, Küken, die in Sperrbezirken geschlüpft sind, zu exportieren. Auch andere Optionen schienen unrealistisch. "Es gibt schlicht keine Möglichkeit, die Tiere so kurzfristig in derart hoher Zahl in anderen Ställen in Deutschland aufzuziehen", zitiert die NOZ die Sprecherin eines betroffenen Betriebes Mitte Januar. Dann war eine Lösung gefunden: Das Regelwerk wurde so interpretiert, dass die Küken zwar im Sperrbezirk geschlüpft sind, sie aber außerhalb eines Sperrbezirks gezeugt wurden. Der Export war wieder möglich. Und noch aus einem weiteren Grund geht das Landwirtschaftsministerium davon aus, dass die Massentötungen gesunder Küken ein Ende hat: Brütereien hätten ihre Bruteierkapazitäten reduziert oder in andere Brütereien außerhalb der Restriktionszonen verlagert.

