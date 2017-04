Stand: 23.04.2017 13:43 Uhr

Früherer Umweltminister Sander gestorben

Niedersachsens ehemaliger Umweltminister Hans-Heinrich Sander (FDP) ist am Sonnabend gestorben. Das bestätigten die Liberalen am Sonntagmittag: "Mit Hans-Heinrich Sander verlieren wir einen Weggefährten, der für viele auch ein Freund war. Er hat die Politik der FDP in Niedersachsen jahrzehntelang geprägt - auch durch seine unkonventionelle Art", sagte FDP-Landeschef Stefan Birkner NDR.de. Sander war zwischen den Jahren 2003 und 2008 niedersächsischer Umweltminister sowie von 2008 bis 2012 niedersächsischer Minister für Umwelt und Klimaschutz. "Ich bin ihm besonders verbunden. Ich war sein Büroleiter und anschließend Staatssekretär im Ministerium. Meinen politischen Werdegang hat er geprägt", so Birkner weiter. 2012 verließ Sander die schwarz-gelbe Landesregierung. Er wurde 72 Jahre alt.

Sander und seine Kritiker

2003 hatte der Liberale aus Golmbach im Weserbergland sein Amt unter dem damaligen Ministerpräsidenten und späteren Bundespräsidenten Christian Wulff (CDU) angetreten. Die Opposition und Umweltverbände sahen in ihm vor allem wegen seiner Haltung zur Atompolitik eine Fehlbesetzung. Regelmäßig gab es harsche Kritik, doch Sander beharrte auf seinen Positionen. Bundesweit sorgte Sander im Amt des Umweltministers etwa im Dezember 2013 für Schlagzeilen. Damals trug er bei einem Besuch im geplanten Atommülllager Schacht Konrad ein T-Shirt mit dem Aufdruck "kerngesund" - mit dem Symbol für Radioaktivität. Diese Aktion, die gerade die Anhänger der Anti-Atom-Bewegung als große Provokation verstanden, bereute er später öffentlich.

Mit der Kettensäge ins Biosphärenreservat

In den knapp neun Jahren im Amt schaffte es Sander immer wieder in die Schlagzeilen - etwa als er mit einer eigenen Kettensäge im Biosphärenreservat Elbtalaue einen Baum fällte. Das sorgte für Kritik weit über die niedersächsischen Grenzen hinaus: In Brüssel leitete die EU ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen Naturschutzvorschriften ein. Auch in Hannover hinterließ Sander seine Spuren. Besonders in der Erinnerung bleibt sein Kampf gegen die Umweltzone, die der rot-grüne Stadtrat eingeführt hatte. Seine Karriere in der Politik schadeten solche Schlagzeilen und die Kritik jedoch genauso wenig wie die unzähligen Debatten um das mögliche Atommüllendlager in Gorleben.

2012 übernimmt Birkner - für ein Jahr

2011 kündige Sander seinen Rücktritt an, 2012, nach knapp neun Jahren an der Spitze des Umwelt-Ressorts, wurde er verabschiedet. Das Amt des Umweltministers übergab er Stefan Birkner, bis ein Jahr später Schwarz-Gelb von der rot-grünen Landesregierung um den heutigen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) abgelöst wurde.

Hochwasser-Damm nach Sander benannt

Die Stadt Bleckede ehrte Sander im Jahr 2013, indem sie die zweieinhalb Kilometer lange Hochwasserschutzanlage im Ortsteil Alt Garge nach dem FDP-Mann benannte. Er hatte sich für die die teure Anlage nach dem Hochwasser 2011 eingesetzt.

