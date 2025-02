In Egestorf im Landkreis Harburg ist in der Nacht zu Dienstag bei eisigen Temperaturen eine 81-jährige demente Frau vermisst worden. Einer Pflegerin hatte sich gegen Mitternacht bei der Polizei gemeldet, weil die alte Dame nicht zuhause war - am Abend war sie zuletzt gesehen worden. Die Polizei schickte nach Angaben einer Sprecherin einen Hubschrauber los. Gegen 1.20 Uhr entdeckte die Besatzung die Vermisste schließlich gut einen Kilometer von ihrer Wohnung entfernt in einem Graben. Sie trug keine Jacke und war stark unterkühlt. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. In der Lüneburger Heide hatten in der Nacht Temperaturen von bis zu minus zehn Grad geherrscht.

