Orchideen: Die Lieblinge auf der Fensterbank

Orchideen gehören in Deutschland zu den beliebtesten Zimmerpflanzen. Kein Wunder, denn sie vereinen viele gute Eigenschaften: Sie sehen grazil aus, blühen lange, es gibt sie in vielen attraktiven Farben und Blütenformen und die allermeisten Sorten sind unkompliziert in der Pflege. Die sogenannte Phalaenopsis zählt zu den am häufigsten angebotenen Orchideen. Sie stammt ursprünglich aus dem tropischen Regenwald und gedeiht dort als sogenannte Aufsitzerpflanze, wächst also auf Bäumen.

Keine pralle Sonne

Das heißt, dass sie immer ein schützendes Blätterdach über sich hat. Deshalb sollte die Orchidee auch auf der Fensterbank nicht in der prallen Sonne stehen. Ein West- oder Ost-Fenster ist ideal. Die Pflanzen bevorzugen eine eher hohe Luftfeuchtigkeit. Pflanzenfreunde sollten ihre Orchideen daher regelmäßig mit Wasser besprühen. Besonders wichtig ist das, wenn sich das Fensterbrett genau über einer Heizung befindet.

Ideal: Wurzelbad mit Regenwasser

Auch beim Gießen sind Orchideen sehr pflegeleicht. Im Winter sollten die Pflanzen einmal in der Woche aus dem Topf genommen und mit den Wurzeln in abgestandenes oder abgekochtes Leitungswasser getaucht werden, Regenwasser eignet sich noch besser. Im Tauchbad saugen die Wurzeln Wasser auf und speichern einen Vorrat für die nächsten Tage. Erst nach etwa einer Woche, wenn das Substrat trocken und hellbraun ist, brauchen sie wieder Wasser.

Blähton erhöht die Luftfeuchtigkeit

Die Luftfeuchtigkeit lässt sich auch mithilfe von Blähton erhöhen. Dafür die feuchten Kügelchen in einen großen Übertopf geben und dort hinein den kleineren Kunststoffbehälter der Orchidee stellen. Das Wasser verdunstet durch die Wärme in der Wohnung langsam, steigt nach oben und befeuchtet so die Pflanze. Es gibt aber auch spezielle Fensterbank-Sets für Orchideen zu kaufen. Die funktionieren genauso wie der Übertopf mit Blähton, sind nur teurer.

Die richtige Erde und Düngung

Am besten gedeihen die exotischen Schönheiten in spezieller Orchideenerde. Das Substrat sollte auf jeden Fall luftdurchlässig und grob sein. Wer keinen speziellen Orchideendünger kaufen möchte, kann auch normalen Flüssigdünger verwenden und die empfohlene Menge im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnen.

Nie neben reifes Obst stellen

Verblühte Orchideen blühen meistens wieder. Das gelingt, wenn Pflanzenfreunde nach dem Verblühen den Stiel über dem dritten kleinen Hüllblatt abschneiden. Hüllblätter sind die sichtbaren Verdickungen am Stiel. Ganz wichtig ist es übrigens, dass Orchideen nie neben einem Korb mit reifem Obst stehen. Da strömen nämlich Reifegase aus, die dazu führen, dass die Orchidee ihre Blüten ganz schnell verliert.

