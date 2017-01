Stand: 20.01.2017 11:06 Uhr

Mit Pflanzen das Badezimmer begrünen

Besonders in der dunklen Jahreszeit schaffen hübsche Pflanzen zu Hause eine Wohlfühlatmosphäre. Das gilt auch für das Badezimmer. Viele pflegeleichte Pflanzen bringen Abwechslung in die Nasszelle und begrünen sie. Da es im Badezimmer meist wärmer und die Luftfeuchtigkeit höher ist als in anderen Räumen, sollte man bei der Auswahl der Pflanzen darauf achten, dass sie sich in diesem feucht-warmen Klima wohlfühlen. Für Pflanzen aus den Tropen oder Subtropen bietet ein Bad deshalb optimale Voraussetzungen zum Wachsen und Gedeihen.

Pflanzen im Badezimmer: Lichtverhältnisse beachten

Besonders wichtig bei der Auswahl geeigneter Pflanzen sind auch die Lichtverhältnisse: Verfügt das Badezimmer über reichlich Tageslicht oder wird es durch Lampen erhellt? Mit eher wenig Licht kommen Farne wie Geweihfarn (Platycerium bifurcatum) und Schwertfarn (Nephrolepis exaltata) gut klar. Geweihfarn hat grüne Blätter, die einem Hirsch- oder Elchgeweih ähneln und stammt aus Australien; Schwertfarn kommt aus Mittel- und Südamerika und hat lange Wedel, die in viele schmale, wechselseitig wachsende Blattfiedern unterteilt sind.

Bromelien (Ananasgewächse) benötigen einen hellen Platz am Fenster. Pflanzen der Gattung Aechmea sind besonders empfehlenswert. Die bekannteste Art der Gattung ist Aechmea fasciata, auch Lanzenrosette genannt. Sie hat dicke, weiß-grüne und kreisförmige Blätter, die um einen Mittelpunkt angeordnet sind. Aus diesem Mittelpunkt heraus wächst dann später die rosafarbene Blüte. Bromelien sind sehr pflegeleicht und benötigen ab und an nur ein wenig Wasser und Nährstoffe.

Auch Orchideen eignen sich gut für das Badezimmer, vor allem die Vanda-Orchidee. Pflanzen dieser Gattung haben meistens lilafarbene Blüten und brauchen zum Wachsen kein Substrat. Ein leeres und am besten durchsichtiges Pflanzgefäß, etwa ein hoher Glaszylinder, ist von Vorteil, es schützt die empfindlichen Wurzeln vor zu trockener Luft. Mehrmals in der Woche sollte die Orchidee mitsamt Wurzeln mit Wasser besprüht werden. Dann entwickelt sie sich im Badezimmer prächtig.

