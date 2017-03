Stand: 11.03.2017 17:02 Uhr

Zoo Osnabrück: Ausgebrochene Bärin erschossen

Im Zoo Osnabrück ist am Sonnabendnachmittag das Bärenweibchen "Taps" aus seinem Gehege ausgebrochen. Mitarbeiter des Zoos erschossen das Tier nach Angaben der Polizei. "Das Tier hat sich in Richtung der Mitarbeiter bewegt, daher musste das Team die Bärin sofort erschießen", sagte der Geschäftsführer des Zoos, Andreas Busemann gegenüber NDR.de. Der Einsatz eines Betäubungspfeils hätte zu lange gedauert, um den Schutz der Besucher und Mitarbeiter gewährleisten zu können. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Das Gelände des Zoos musste zwischenzeitlich geräumt werden.

Bärin "Taps" im Zoo Osnabrück erschossen 11.03.2017 15:45 Uhr Autor/in: Christian Domke Aus Sicherheitsgründen gab es wohl keine Alternative: Als Bärin "Taps" aus ihrem Gehege im Zoo Osnabrück ausbrach, wurde sie am Nachmittag von einem Zoomitarbeiter erschossen.







Wie konnte "Taps" aus dem Gehege entkommen?

Zusammen mit der Kriminalpolizei untersuchten die Mitarbeiter, wie es "Taps" gelingen konnte, aus dem Gehege auszubrechen. Zwar gebe es bereits eine Vermutung, diese will der Zoo jedoch erst bei einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt geben, so Busemann. Das Tier war noch vor Eintreffen der Polizeibeamten getötet worden.

Etwa zehn Minuten auf der Flucht

Laut Polizei hielt sich der Bär etwa zehn Minuten außerhalb seines Geheges auf. Bei dem Tier handele es sich um eine Mischung aus Braunbär und Eisbär, einen sogenannten Hybridbären. Von dieser Spezies gibt es zwei Exemplare im Zoo Osnabrück - das Geschwisterpaar "Tips" und eben "Taps". Berichte, wonach "Tips" betäubt werden musste, konnte der Geschäftsführer nicht bestätigen. "Er ist jetzt in den Stallungen", sagte er. Besucher hätten die Zoo-Mitarbeiter auf den flüchtigen Bär aufmerksam gemacht.

