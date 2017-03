Stand: 24.03.2017 17:27 Uhr

Vom Sterben eines Osnabrücker Gottesmannes

60 Jahre nach dem plötzlichen Tod des Osnabrücker Bischofs Demann sind bislang unbekannte Filmaufnahmen aufgetaucht. Sie zeigen, wie der Bischof kurz nach seiner Weihe vor dem Osnabrücker Dom zusammenbricht. Demann starb an einem Herzinfarkt, nachdem er aus dem Portal des Gotteshauses hinaus zu der jubelnden Menge getreten war. Bistumssprecher Haarmann hofft, dass der nun entdeckte Film dazu beiträgt, dass der Bischof nicht vergessen wird. Die bisher unveröffentlichten Aufnahmen werden im NDR Fernsehen in einem ausführlichen Beitrag über Bischof Demann gezeigt - am Sonntag, 26. März um 19:30 Uhr bei "Hallo Niedersachsen".

Video bei Umzug entdeckt

Franziskus Demann stammte aus dem emsländischen Freren, wo er als Priester gearbeitet hatte. Nachdem sein Vorgänger 40 Jahre das Amt innehatte, sollte Demann am 27. März 1957 neuer Bischof des Bistums Osnabrück werden. Zu seiner Weihe kamen kirchliche Würdenträger und Hunderte Schaulustige. Doch der Tag endete vollkommen unerwartet - und Demann war letztlich nur eine knappe Viertelstunde Bischof. Bislang waren von dem tragischen Geschehen nur Fotos verfügbar gewesen. Der Film wurde nach Angaben der Bistumszeitung bereits Ende 2011 bei einem Umzug des Archivs des Bistums gefunden. Da für das Format "Normal 8" kein Abspielgerät mehr zur Verfügung stand, sei er zunächst beiseite gelegt worden und in Vergessenheit geraten.

Der erste Blick - mit klopfendem Herzen

Als dann später die Digitalisierung des Clips erfolgt war, konnte Haarmann das erste Mal mit klopfendem Herzen einen Blick auf das Material werfen. "Ich starrte auf den Bildschirm wie gebannt und wusste ja jetzt was passiert", sagt der Bistumssprecher. "Aber ist das auch gefilmt worden? Und dann tatsächlich kommt die Szene, wo er nach vorne kippt und zusammenbricht. Das hat mich schon sehr aufgewühlt, muss ich sagen."

Veröffentlichung nach reiflicher Überlegung

Hildegard von Bobbert, die Nichte des Bischofs, erinnert sich daran, wie die Messebesucher die traurige Nachricht aufgenommen haben: "Da ging ein Raunen durch die Kirche. Alles war erschüttert. Und wir wussten gar nicht, was wir denken sollten. Wir konnten es gar nicht begreifen." Das Video zeigt jene bestürzten Gesichter - und eben einen sterbenden Bischof. Aber darf man einen Menschen überhaupt im Augenblick seines Todes zeigen? Bistumssprecher Haarmann schaltete der Zeitschrift "Kirchenbote" zufolge das Domkapitel ein, das für das Leben im und um den Dom verantwortlich ist. Nach langem Überlegen, und nachdem auch die Familienangehörigen Demanns befragt wurden, gab es schließlich die Zustimmung. Die historische Dimension des Films überwiege. "Außerdem ist der Bischof auch nur von weitem zu sehen", sagt Haarmann.

Viele positive Erinnerungen an Demann

Bischof Demann war schon lange herzkrank. Vor seinem Tod soll er gesagt haben, dass ihm der Trubel um die Weihe eigentlich zu groß sei, erzählt seine Nichte. Der Bistumssprecher erhofft sich von der Veröffentlichung, dass man Demann als "sehr menschenfreundlichen Bischof" in Erinnerung behalte: "Vor allem die älteren Priester erzählen viel davon, wie er sich um sie gekümmert hat." Dass es nun von der Weihe und dem Tod ein Filmdokument gibt, habe noch einmal viele sehr positive Erinnerungen geweckt

