Tödlicher Schiffsunfall: Polizei sucht Ursache

Das Binnenschiff "Emmelie D" ist gestern Abend auf dem Küstenkanal bei Surwold (Landkreis Emsland) gegen eine Brücke gefahren. Der 60-jährige Schiffsführer aus Ganderkesee starb an den Unfallfolgen. Der Grund für die Kollision war nach Angaben von Peter Meyer, Leiter der Wasserschutzpolizei in Meppen, dass das Führerhaus nicht rechtzeitig abgesenkt wurde. Die Brücke wurde beschädigt und vorübergehend gesperrt, ist nun aber wieder für den Straßenverkehr freigegeben. Eine Untersuchung am Vormittag hat nach Polizeiangaben nur oberflächliche Schäden ergeben.

Schiffsführer stirbt bei Kollision mit Brücke 17.01.2017 07:30 Uhr Autor/in: Anette Laug Am Montagabend ist in Surwold (Landkreis Emsland) ein Schiffsführer bei einem Unfall gestorben. Durch die Kollision mit einer Brücke riss das Führerhaus komplett ab.







Erste Vermutungen zur Ursache

Die Wasserschutzpolizei und das Wasserschifffahrtsamt ermitteln derzeit, warum das Führerhaus nicht gesenkt wurde. Am Vormittag haben Beamte das Schiff begutachtet. "Wie vorgeschrieben gibt es im Ruderhaus ein Echolot und ein Radar, auf dem auch bei Nebel die Brücken erkennbar sind", teilte ein Polizeisprecher mit. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte dichter Nebel geherrscht. Außer dem Schiffsführer war ein 28-jähriger Matrose an Bord, der heute als Zeuge vernommen werden sollte. Das ist laut Polizei aber noch nicht möglich: Der Matrose stehe unter Schock und sei noch nicht vernehmungsfähig. Der 85 Meter lange Frachter hatte lediglich acht leere Container geladen. "Mit einer vollen Beladung hätte das Schiff locker unter der Brücke durchgepasst", sagte ein Polizeisprecher. Momentan vermutet die Polizei, dass der Schiffsführer vergessen hatte, dass er mit hochgefahrenem Führerhaus unterwegs war.

Matrose manövriert Schiff bis zu Anlegestelle

Das Schiff aus Haren war auf dem Küstenkanal von Oldenburg in Richtung Dörpen unterwegs, als gegen 20.20 Uhr das hochgefahrene Führerhaus des Schiffes gegen die Kanalbrücke "Im Eichengrund" prallte. Das Führerhaus sei "ziemlich zerstört" worden, sagte Meyer. Dem Matrosen sei es aber gelungen, die "Emmelie D" noch zweieinhalb Kilometer weiter bis zu einer Anlegestelle zu manövrieren und dort festzumachen, wo die Rettungskräfte das Schiff betreten konnten. Der Schiffsführer wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen.

Schiffsverkehr nicht beeinträchtigt

Die Schifffahrt auf dem Küstenkanal ist laut Meyer nicht durch das Unglück beeinträchtigt. Am Ort der Kollision sollten Schiffe aber besonders vorsichtig fahren, weil nicht ausgeschlossen sei, dass noch Metallteile im Wasser liegen.

