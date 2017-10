Stand: 09.10.2017 15:52 Uhr

Säugling vor Pfarrheim in Wesuwe gefunden

Die Polizei im Emsland sucht nach der Mutter eines Säuglings, der am Montag vor einem Pfarrheim gefunden wurde. Wie die Polizei mitteilte, fand eine Reinigungskraft der St.-Clemens-Gemeinde in Wesuwe den Säugling in einem Pappkarton. Das Neugeborene war in ein Handtuch und eine ältere Decke eingewickelt. Mit einem Rettungswagen wurde es sofort in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellten die Ärzte nach der Erstversorgung und einer umfangreichen Untersuchung fest, dass der Säugling gesund ist und auch nicht unterkühlt war.

Polizei sucht Zeugen

Das Mädchen war wahrscheinlich in der Nacht zu Montag zur Welt gekommen. Die Polizei in Meppen arbeitet mit mehreren Ermittlern an dem Fall und sucht nun Zeugen, die ein Auto oder Personen in der Nähe des Pfarrheims gesehen haben oder denen im Bekanntenkreis etwas aufgefallen ist. Auch die Mutter des Kindes könnte nach der Geburt ärztliche Hilfe benötigt haben. Das Kind ist laut Polizei eher hellhäutig und weist keine Verletzungen auf. Bei der Decke handelt es sich um eine braune Decke, auf der als Motiv zwei Pferdeköpfe zu erkennen sind. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05931) 94 90 entgegen.

