Polizei fahndet nach Bobbycar-Falschparker

Die Beamten der Autobahnpolizei Osnabrück entdeckten das falsch geparkte Fahrzeug direkt vor ihrer Dienststelle: Mitten auf dem Gehweg stand - ein rotes Bobbycar. Das war am 30. Dezember, seitdem fehlt von dem Besitzer jede Spur. Ein in der Nähe gelegener Kindergarten hatte zwischen den Feiertagen geschlossen. "Sonst wäre das sicher unser erster Ermittlungsansatz gewesen", sagte Polizeisprecherin Mareike Kocar. Andere Anhaltspunkte haben die Beamten bisher nicht. "Eine Fahrzeugidentifizierungsnummer gibt es nicht, Bereifung und Lenkrad sind ganz normal, da ist nichts dran getunt worden", sagte Axel Bühning von der Autobahnpolizei. Obwohl das Bobbycar eigentlich verkehrswidrig mitten auf dem Gehweg geparkt war, muss sich der Besitzer nicht scheuen, sich bei der Polizei zu melden: "Wir werden von einer Verwarnung absehen", so Bühning.

Wer vermisst sein "1-PamperS-starkes Fahrzeug"?

Neben der Polizeiwache hängt nun ein Zettel mit der Überschrift "Kleiner, roter Falschparker gefunden". Falls jemand sein "1-PamperS-starkes Fahrzeug" vermisse, könne er sich telefonisch bei der Dienststelle melden. Auch wenn die Beamten selbst gern so einen schnellen, roten Flitzer hätten. Das Bobbycar scheint noch fast neu zu sein. "Könnte also auch sein, dass es ein Weihnachtsgeschenk war", sagte Bühning. Zurzeit stehe das kleine Auto im Schreibraum der Polizeiwache. "Man braucht sich nur auf der Wache zu melden und dann kann man das Fahrzeug in Empfang nehmen", so Bühning.

