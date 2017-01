Stand: 18.01.2017 12:35 Uhr

Kopftuchstreit: Klage von Lehrerin gescheitert

Das Verwaltungsgericht Osnabrück hat die Klage einer muslimischen Lehrerin im Streit um das Tragen eines Kopftuchs abgewiesen. Nach Auffassung des Gerichts hat sich die Landesschulbehörde 2013 an geltendes Recht gehalten, als sie der Frau eine zuvor zugesagte Lehrer-Stelle wieder absagte, weil die Bewerberin das Kopftuch auch im Unterricht tragen wollte. Die Verwaltungsrichter verwiesen in ihrer Begründung darauf, dass die Rechtsprechung erst 2015 durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts geändert wurde. Die Lehrerin hatte versucht, sich rückwirkend auf diese Entscheidung der Karlsruher Verfassungsrichter zu berufen. Die Lehrerin hatte mit der Klage versucht, Schadenersatz beziehungsweise Schmerzensgeld zu bekommen. Die Lehrerin, die mittlerweile in Nordrhein-Westfalen lebt, arbeitet inzwischen an einer nicht-staatlichen Schule.

Videos 01:08 min Urteil gegen pauschales Kopftuchverbot 13.03.2015 18:00 Uhr Niedersachsen 18.00 Uhr Das Bundesverfassungsgericht hat ein pauschales Kopftuch-Verbot für Lehrerinnen abgelehnt. Die Entscheidung aus Karlsruhe bringt neuen Schwung in die Kopftuch-Debatte. Video (01:08 min)

Verbot nur bei konkreter Gefahr

Hintergrund des Verfahrens ist eine Änderung der Rechtsprechung von 2015. Damals hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das pauschale gesetzliche Verbot des Kopftuchtragens bei Lehrerinnen an staatlichen Schulen die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit verletze. Ein Verbot ist demzufolge nur gerechtfertigt, wenn davon eine konkrete Gefahr für den Schulfrieden oder die staatliche Neutralität ausgeht. Das wäre der Fall, wenn eine Lehrerin mit Kopftuch Schülern nicht mehr neutral Themen wie Weltanschauungen und Religionen näherbringen würde, sondern ihr Kopftuch dazu einsetzte, um für ihre Religion zu werben, verdeutlichte Julia Schrader vom Verwaltungsgericht.

Mehrere Kopftuchträgerinnen im Schuldienst

Nach dem Karlsruher Urteil hatte das niedersächsische Kultusministerium einen entsprechenden Erlass herausgebracht: Demnach ist das Tragen eines Kopftuchs ohne konkrete Gefahr kein Hinderungsgrund für eine Einstellung. In Niedersachsen arbeiten derzeit mindestens fünf Frauen im Schuldienst, die ein Kopftuch tragen.

