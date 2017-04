Stand: 30.04.2017 12:54 Uhr

2.500 Menschen demonstrieren für Homann-Standort

In Dissen (Landkreis Osnabrück) haben sich rund 2.500 Teilnehmer versammelt, um gegen die geplante Schließung von zwei Standorten des Feinkost-Herstellers Homann zu demonstrieren. Der Müller-Mutterkonzern hatte vor gut einer Woche angekündigt, zwei Werke in Dissen und Bad Essen mit ihren rund 1.200 Arbeitsplätzen schließen zu wollen. Insgesamt vier Homann-Standorte bundesweit sollen voraussichtlich im sächsischen Leppersdorf in einem neuen Werk gebündelt werden. Die vier Betriebe seien nicht rentabel, hieß es von Müller.

Videos 01:25 min Sind die Homann-Werke noch zu retten? 28.04.2017 18:00 Uhr

"Funke Hoffnung glüht noch"

"Der Funke Hoffnung glüht noch", so der Betriebsratsvorsitzende Andreas Straede. "Und daraus muss jetzt ein Feuer entfacht werden, das bis zu den Verantwortlichen für die Schließungspläne leuchtet." Mit dabei sind in Dissen heute auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) sowie zahlreiche Landes- und Kommunalpolitiker aus der Region Osnabrück. Nach den Kundgebungen soll es rund um das Dissener Homann-Werk eine Menschenkette geben. Initiator dieser Aktion ist der Rat der Stadt. Das Motto: "Wir wollen Homann in Dissen halten und halten dafür zusammen".

Müllers Pläne sollen geprüft werden

Auch der Gesamtbetriebsrat des Feinkostherstellers Homann will verhindern, dass die zwei Werke im Landkreis Osnabrück geschlossen werden. Die Pläne des Mutterkonzerns Müller sollen jetzt auf ihre Wirtschaftlichkeit geprüft werden, vereinbarten die Arbeitnehmervertreter am Freitag. "Wir bezweifeln, dass die Zahlen des Müller-Konzerns glaubhaft sind", sagte Betriebsrat Andreas Straede.

Folgen von Standortschließung nicht diskutiert

Mit einem möglichen Aus und dem Verlust mehr als 1.000 Arbeitsplätze im Landkreis Osnabrück haben sich die Arbeitnehmervertreter bewusst noch nicht beschäftigt - sie wollen um den Erhalt der Werke kämpfen. Interessenausgleich oder Sozialplan hätten deshalb in der Gesamtbetriebsratssitzung keine Rolle gespielt. Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies will sich in der zweiten Maiwoche mit den Müller-Verantwortlichen treffen. "Es gibt noch viele offene Fragen", sagte sein Sprecher Stefan Wittke.

Weitere Informationen mit Video 1.200 Jobs weg? Homann will zwei Werke schließen Die Werke des Feinkostherstellers Homann in Dissen und Bad Essen (Landkreis Osnabrück) stehen vor dem Aus. Das dürfte 1.200 Jobs kosten. Der Konzern will Standorte zusammenlegen. (21.04.2017)

