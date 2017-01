Stand: 02.01.2017 19:33 Uhr

Zwei neue Fälle von Geflügelpest bestätigt

Das Friedrich-Löffler-Institut hat am Montagnachmittag bestätigt, dass es im Landkreis Cloppenburg einen weiteren Fall der Geflügelpest gibt. Das hochansteckende Virus H5N8 konnte nachgewiesen werden. Der betroffene Betrieb im Garreler Ortsteil Nikolausdorf liegt in dem Sperrgebiet, das seit Silvester in Garrel eingerichtet ist. Die 14.000 betroffenen Puten wurden bereits am Sonntag gekeult, nachdem das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) zunächst bestätigt hatte, dass es sich um einen Erreger vom Typ H5 handelt. Auch bei einem weiteren Mastbetrieb im Landkreis Oldenburg wurde das Virus nachgewiesen. Dort sind 3.100 Putenhähne betroffen.

Die größten Geflügelregionen in Niedersachsen 23.11.2016 14:00 Uhr Autor/in: Manuel Gehrke Die Karte zeigt die Regionen in Niedersachsen in denen die größten Geflügelproduzenten arbeiten. Die Landkreise Emsland, Vechta und Cloppenburg sind Schwerpunkte.







Dritter Ausbruch in zwei Tagen

Bereits an Silvester waren bei zwei Putenmastbetrieben in Garrel und Wardenburg (Landkreis Oldenburg) mit insgesamt 27.000 Puten Ausbrüche des Geflügelpest-Erregers H5N8 bestätigt worden. Damit wurde in der Region in elf Betrieben die Geflügelpest festgestellt. Mit den am Montag bestätigten Fällen mussten seit Ausbruch der Geflügelpest 232.000 Tiere in Niedersachsen getötet werden. Der Vorsitzende des Landesverbands Niedersächsische Geflügelwirtschaft (NGW), Friedrich-Otto Ripke betonte am Montag jedoch, es handele sich nicht um einen "Flächenbrand". Proben würden gezielt in den Beobachtungsgebieten gemacht. Die betroffenen Höfe müssten möglichst schnell gereinigen und desinfiziert werden.

Wie kommt der Erreger in die Putenställe?

Bei zehn der elf Betriebe handelt es sich um Putenmastbestände. Doch wie der hochansteckende Erreger in die Mastbetriebe gelangt, ist noch unklar. Eine mögliche Erklärung ist laut Ripke, dass Mäuse, Ratten oder auch Hunde Kot oder Nasensekret von betroffenen Wildvögeln an ihren Pfoten mit auf die Höfe brächten. Bei den betroffenen Masthähnen handele es sich um junge,besonders empfindliche Puten, so Ripke. Außerdem würden die Putenställe wöchentlich neu mit Stroh gestreut werden. Wenn das Stroh nicht abgeschlossen gelagert werde, könnte sich der Erreger auch darüber verbreiten, sagte Ripke. Zudem seien die Ställe nicht komplett geschlossen, weil die Vögel das kalte Klima mögen. Nicht auszuschließen sei deshalb, dass der Wind das Virus an Staubpartikeln in die Ställe trägt, so Manfred Böhling, Sprecher des Landwirtschaftsministeriums.

